Elisa Carrió dio un reportaje horas después de firmado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, fiel a su estilo, apuntó contra propios y contra ajenos, como es el caso del ministro de Producción Dante Sica y del líder camionero Hugo Antonio Moyano.

"Durante junio me recorrí todo el país diciéndole a las pymes que vamos a las 'pymes exportadoras', que el Presidente (Mauricio Macri) los iba a invitar a Olivos. Ya esperé demasiado, usted --en alusión a Sica-- antes de fines de octubre convoque a las pymes a Olivos, está postergando las medidas, es la última intimación que hago publica", apuntó la diputada en diálogo con A Dos Voces (TN).

A su vez, habló sobre Moyano en el contexto del nuevo acuerdo firmado por el Fondo: "La República está asegurada porque está asegurado el pago de la deuda, así que los golpistas que querían la crisis final para tomar el gobierno, no tienen margen porque está pagada la deuda. Por supuesto va a haber huelgas, sobretodo porque Moyano está a punto de ir preso, va a parar el transporte".

También habló sobre la causa de los cuadernos: "No solo están cayendo los corruptos del gobierno, están cayendo los empresarios corruptos, parece una revolución pacifica de izquierda". Y se preguntó, chicanera: "¿Cuándo Cristina tocó a Techint?".

"Cuando yo dije 'voy a morir en la Casa de Gobierno' y todo el mundo dijo 'qué exagerada' cambió todo. Me llamó gente de La Cámpora diciendo que ellos no iban a estar en el golpe. También del círculo rojo. Y además el Papa dijo 'ayuden a Mauricio', miren que buena acción efectiva que tuve. Porque lo que no pueden bancarse los militantes golpistas es que uno muera en la Casa Rosada junto al Presidente", lanzó Lilita.

Y añadió con una sonrisa irónica: "El Papa habrá pensado: 'Lilita muerta en la Casa Rosada, esa no me la banco'. Yo lo conozco demasiado al Papa".

En otro orden, la diputada se refirió a los militantes que siguen apoyando a Cristina Fernández de Kirchner: "Hay mucha gente que no asocia su pobreza con el robo. Dicen 'roban pero hacen'. Son victimas-victimarios que hay que rescatar. Qué diría Evita en este momento. Si fuera peronista y soy Eva, me levanto y los mato. Evita atendía a su pueblo, sus hijos y nietos fueron a la universidad. Ellos (por los K) quieren pobres y hambre".

En esa línea, se refirió a los fueros de la ex presidenta: "En caso de una asociación ilícita con la confirmación de la Cámara merece el desafuero. Es inmediato. Cuando a mi me tocó ser imputada por querella de De Vido, Uberti... Yo renuncié a la diputación nacional inmediatamente. Yo creía que tenía que ser una ciudadano común ante el tribunal. Cuando me absolvieron, no volví a la banca".

Y agregó: "Esto es lo que corresponde hacer moralmente. Cuando alguien es imputado, tiene que renunciar indeclinablemente a su cargo para ponerse a disposición de la Justicia. Yo fui a juicio oral por decir que De Vido era un chorro".

Por otra parte, Carrió expresó que "si me toca ser presidente de la Comisión Bicameral, los fiscales deshonestos van a tener que tener más cuidado".

"Yo me opongo a que se persiga por parte de la SIDE a los fiscales que actúan. Que no presionen a los fiscales como lo hace Gustavo Arribas con Federico Delgado", lanzó. Y sobre la situación de Angelo Calcaterra, el empresario y primo del Presidente que está procesado por los cuadernos, sentenció: "Si tiene que ir preso, que vaya".

Por último, se refirió a la reelección de Macri: "Me parece correcto. Voy a acompañarlo. No es una persona obsesionada por el poder, quiere ser un gran presidente, histórico y que cambie la historia".