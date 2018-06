Decisión. Los secretarios generales nucleados en la CGT mantuvieron una reunión el martes en UPCN. Ahí definieron no asistir a los lugares de trabajo.





Los rubros que estarán afectados por la no asistencia a los lugares de trabajo son: los bancos, la administración pública, el transporte, la justicia y los docentes. También se suma al reclamo contra el gobierno macrista el sector de camioneros y el comercio, aunque en este último, sus dirigentes explicaron que es probable que haya negocios abiertos, sobre todo los supermercados.



Si bien los secretarios generales de cada uno de los gremios indicaron que han trabajado para concientizar a todos los trabajadores a que adhieran a la medida, la misma será de magnitud en la provincia porque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha asegurado un freno total de sus actividades. Héctor Maldonado, titular de ese sindicato en San Juan, afirmó que "reconocemos que somos un sindicato estratégico y nuestra adhesión total hace que este tipo de medidas se sienta mucho más". Además explicó que no habrá transporte urbano de colectivos, ni de media y larga distancia. Tampoco estarán disponibles los servicios privados que contratan las empresas para el traslado de su personal, así como los colectivos de los principales proyectos mineros. Los trabajadores nucleados en UTA ascienden a las 2.000 personas en la provincia.



Otro de los sectores que confirmó su paro sin asistencia a los lugares de trabajos fue el gremio docente de UDAP, el más representativo. Luis Lucero, secretario gremial, indicó que la decisión se resolvió en el plenario que CTERA llevó adelante en Chubut. A la huelga ya se había plegado UDA y AMET.



Por su parte, desde UPCN, Enrique Funes, confirmó que la posición de los trabajadores estatales sigue en pie y que mañana habrá paro. La misma medida la sostuvo Mario Matic de La Bancaria, quien indicó que "todos los bancos estarán cerrados aunque no creo que haya inconvenientes con la falta de plata en los cajeros, porque se trata de un solo día y se debe haber reforzado durante el fin de semana". El impacto de la adhesión de camioneros se notará en el transporte de combustible y de caudales.



Dentro de la gestión uñaquista hay cautela sobre qué nivel de intensidad tendrá el paro de los trabajadores. Dentro de la CGT, fuentes calificadas indicaron que buscaron dialogar con el Ejecutivo para que no se aplique el sistema de "día trabajado, día pagado", mecanismo que se ha implementado con los docentes. Al ser consultado sobre ese punto, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, destacó que "se hará una evaluación general del paro y cómo se afectó a cada una de las carteras del Ejecutivo. Tras ese análisis, el Gobernador tomará una decisión. Nosotros esperamos que la administración pública funcione normalmente".



Junto a los sectores nombrados, también se sumaron los sindicatos de Luz y Fuerza, Aguas y Gaseosas, UOCRA, UTEDYC y la Unión Judicial, según había informado el secretario General de la CGT, Eduardo Cabello.