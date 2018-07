Costo millonario. La organización del desfile militar de 5.600 efectivos tenía un costo estimado en más de 10 millones de pesos.

El desfile militar que había sido programado para este lunes en la ciudad de Buenos Aires, por el Día de la Independencia, fue suspendido por "razones presupuestarias", afirmaron fuentes cercanas al ministro de Defensa, Oscar Aguad, citadas por medios nacionales.



La medida se conoció en medio del creciente malestar que existe en las Fuerzas Armadas por el magro aumento salarial de 8 por ciento otorgado por el Gobierno a los cuadros inferiores (de voluntario a mayor) de la conducción militar. El incremento no incluye a los oficiales superiores (de teniente coronel a teniente general en el Ejército y sus equivalentes en las otras fuerzas), que percibirán solamente una suma fija de 2.000 pesos a partir del 1 de julio, y de 4.500 pesos desde el primer día de agosto. Dicha diferenciación provoca distorsiones en el escalafón salarial del personal militar, que esperaban ser corregidas por estas horas, confiaron voceros del ministro.



Según el diario La Nación, el presidente Mauricio Macri instruyó a Aguad a encontrar una solución al problema salarial, por lo que el ministro de Defensa está trabajando intensamente con su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, para revisar el nivel de los aumentos.



La organización del desfile militar de 5.600 efectivos, que al igual que en los últimos dos años, se iba a realizar en la ciudad de Buenos Aires por la Avenida del Libertador, desde la intersección de Salguero hasta el Campo Argentino de Polo, tenía un costo estimado en más de 10 millones de pesos.



"Consideramos apropiado evitar ese gasto, en momentos en que el Gobierno está inmerso en un plan profundo de ahorro", explicaron voceros gubernamentales. El lunes próximo, el presidente Mauricio Macri arribará a Tucumán para encabezar los actos por el 9 de Julio, según medios de esa provincia.



En medios castrenses se anticipaba hace días que el aumento diferenciado según las jerarquías provocará una avalancha de juicios, similares a los que se plantearon en la última etapa del gobierno kirchnerista por la acumulación de sumas fijas que fueron consideradas pagos en negro. "Además, se produce un achatamiento de la pirámide salarial", se quejó en voz baja un oficial superior.



Pero fuentes castrenses afirmaron que en la suspensión también se tuvo en cuenta que sectores del kirchnerismo están analizando la posibilidad de lanzar una protesta con "un banderazo" en grandes ciudades en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar desgastar la imagen de Macri. El presidente no fue el 20 de junio al tradicional acto por del Día de la Bandera a Rosario por ese motivo.



Desde el Gobierno reconocieron el malestar que se vivía en los cuarteles por el magro aumento salarial. Por medio de la resolución 2/2018 el Gobierno estableció un "suplemento por responsabilidad jerárquica" que implicará una suma remunerativa, no bonificable y no acumulable de 2.000 pesos y 4.500 pesos para el personal de las Fuerzas Armadas con rango superior.



En el caso del Ejército, por ejemplo, al personal que cobra más de 40.000 pesos bruto no se les aumenta el sueldo sino que se les da una suma fija de 2.000 pesos en julio y 4.500 en agosto, publicó el sitio de noticias Infobae. Después se termina ese incremento. Es decir, el aumento será por única vez.





En Córdoba

En Córdoba se realizará un desfile de cerca de 2.500 efectivos militares, con guarniciones locales, organizado y financiado por el Gobierno de la provincia. Incluirá el vuelo rasante de los aviones de combate A-4 de la Fuerza Aérea en Córdoba y "será financiado por el gobierno de Juan Schiaretti".