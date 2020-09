Algunos restos óseos fueron hallados en las últimas horas a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cadáver de Facundo Astudillo Castro, en la localidad de Villarino Viejo, por lo que los investigadores intentan ahora determinar de quién se trata, informaron fuentes de la investigación.



En tanto, Luciano Peretto, uno de los abogados que representan a la madre de Facundo, confirmó que se trata de restos humanos, pero que la fiscalía no los notificó sobre ese procedimiento, por lo que calificó a esta situación como "absolutamente inaudita".



El hallazgo se produjo anoche cuando pescadores que estaban a unos seis kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Facundo, advirtieron la presencia de pequeños fragmentos óseos en el mismo cangrejal, por lo que alertaron a la policía.



Fuentes de la investigación informaron a Télam que efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) acudieron al lugar y hallaron un maxilar y una extremidad que, de acuerdo al primer análisis forense, tiene varios años de antigüedad.



Los pesquisas intentan determinar ahora si los restos pueden pertenecer a dos pescadores que en 2011 se hallaban a bordo de una embarcación a pocos metros de la costa en esa zona y nunca fueron encontrados.



El abogado Peretto afirmó al canal TN que "a muy pocas horas de conocerse el origen genético de los restos hallados" el 15 de agosto último en la zona conocida como Villarino Viejo "apareció otro resto humano de otra persona en el mismo lugar".



"Fue un procedimiento que a nosotros no nos fue notificado, un rastrillaje que se dio en una zona en la que había un patrullero el 8 de mayo", precisó Peretto sobre el operativo realizado anoche por la PFA.



El abogado sostuvo que fue "una medida absolutamente inaudita de parte de la fiscalía interviniente, sin participación de la querella" por lo que lo tildó de "escandaloso".



"Se encuentran restos humanos en el marco de la causa como si se encontraran cuestiones cotidianas. Este hallazgo es un dato llamativo y no es usual, hay que averiguar cómo llegan esos pescadores ahí, qué hacía una fuerza federal sin haberle dado aviso al resto de los intervinientes en la causa, es una situación absolutamente irregular y no podemos creer que todo es obra de la casualidad", indicó.



Peretto señaló que ayer le dijeron a los tres fiscales que tienen a su cargo la investigación que necesitan que "la causa dé un giro de página hacia la imputación sobre quiénes tienen responsabilidad penal".



Para el abogado, deben hacerse efectivas las cuatro detenciones que han pedido en su momento ya que tuvieron "responsabilidad ya sea por acción o por omisión".



Por último, el letrado dijo que tras la confirmación de que los restos hallados pertenecían a Facundo ahora tienen la "gran tarea humana de contener a Cristina que está en la situación más difícil de todo el proceso que es que le han confirmado que su hijo Facundo ha muerto".



"Judicialmente implica que esta hipótesis de un encuentro violento en manos de la Policía bonaerense se confirma o viene a tener sustento con el hecho de que aparece Facundo muerto", concluyó.