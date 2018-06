El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, confió ayer en que el peronismo puede plantear "una alternativa superadora" para ganar las elecciones del 2019 e insistió en que aún no tiene decidido presentarse como precandidato a presidente de la Nación.



"Argentina necesita que el peronismo ofrezca una alternativa superadora y si podemos construir un espacio de ese tipo con otras fuerzas, hay que ver quiénes son los candidatos más competitivos", afirmó el gobernador salteño en declaraciones a FM Milenium al ser consultado sobre su posible candidatura.



En ese marco, indicó que si en el Partido Justicialista (PJ) "hay uno más competitivo (que él), hay que acompañarlo". Aclaró que es "excesivamente apresurado" tomar una decisión en este momento. "Hacerlo a cualquier precio: no quiero a esta altura de mi vida", sostuvo Urtubey al asegurar que "no" le "sirve por mera ambición de poder".



Con respecto a la inclusión en ese espacio de la senadora Cristina Fernández de Kirchner reiteró su negativa al explicar que "es muy difícil plantear una opción de futuro con alguien que tiene un pasado y un presente tan fuerte en la política argentina".



El titular del Ejecutivo salteño se refirió también a la visita que realizó el jueves el presidente Mauricio Macri a la provincia y explicó que mantuvieron con los equipos de trabajo reuniones "de gestión".



Sobre el veto presidencial a la ley que limita el aumento de las tarifas de servicios públicos, Urtubey volvió a plantear su propuesta de bajar el IVA y de "transferir la autoridad regulatoria a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense porque permitirá homologar el tratamiento de los usuarios". "Argentina necesita un horizonte previsible de aquí a cinco años, firmar con las autoridades regulatorias y eso va a permitir a las empresas aumentar en forma más moderada", reiteró el mandatario salteño.