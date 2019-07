Selfie con Perotti. Alberto Fernández criticó en la zona más productiva de Santa Fe la "generalización de retenciones que hizo Macri.





El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó ayer que "no se puede seguir pensando la Argentina sin el campo", al que consideró "el mayor productor de dólares", y llamó a olvidar el conflicto de hace una década entre ese sector y el gobierno kirchnerista porque, aseveró, "ese tiempo pasó".

En ese contexto, aseguró que si llega a la Presidencia con él "se termina la grieta" y culpó al gobierno de Mauricio Macri de "generalizar de un modo asombroso las retenciones" agropecuarias, el eje del enfrentamiento de hace 11 años entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández, su actual compañera de fórmula y de quien era su Jefe de Gabinete.

Fernández comenzó a desarrollar ayer una extensa gira por la provincia de Santa Fe, con especial atención en zonas agropecuarias, y acentuó su giro en favor del sector rural: "El campo tiene un rol importante en la economía argentina. No podemos negar ese rol y en un país endeudado el mayor productor de dólares que tenemos hoy es el campo", aseveró al arribar a Rafaela, ciudad natal del electo gobernador, Omar Perotti.

Alberto prometió una Argentina más federal y el fin de la grieta.

El candidato añadió ante la prensa que "lo que tenemos que hacer es el modo de favorecer la producción y las condiciones para exportar" y reiteró que "cuando digo que no hay que mirar para atrás, sé que hay un sector del campo molesto por las políticas que en algún momento ejercimos, pero la verdad es que todo ese tiempo pasó". Y admitió que esa política que provocó un virulento conflicto en 2008, centrado en las retenciones, "no ha sido una buena experiencia y no podemos seguir pensando la Argentina sin el campo".

"Lo único que debemos hacer es promoverlo, porque eso es lo que nos permitirá tener los dólares para crecer y cumplir con las obligaciones que este gobierno ha asumido", abundó.

De visita en una de las regiones agrícola-ganaderas más importantes de Santa Fe, con epicentro en Rafaela, Fernández, también se refirió a las retenciones agropecuarias y apuntó al gobierno de Mauricio Macri.

"El gobierno ha generalizado las retenciones de un modo asombroso preocupante y eso tampoco es bueno, porque poner retenciones a los que agregan valor e industrializan productos agropecuarios no es bueno" sostuvo. Y en ese marco, señaló que "lo que sí creo, es que tenemos que mirar para adelante con el campo y avanzar juntos".

"Hay otro tiempo nuevo que se inicia y lo tenemos que empezar todos juntos, porque el estado en que ha quedado el país no es bueno y tenemos que trabajar todos juntos", reiteró el precandidato del kirchnerismo.