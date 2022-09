El presidente Alberto Fernández convocó ayer a empresarios del sector petrolero y del gas a apostar por Argentina y anunció que en los próximos días se presentará un proyecto para dar seguridad a las inversiones que se destinen a las producciones de energía y gas licuado.

'Necesito convencerlos de que se asocien a nosotros, que vengan a hacer negocios, y esto debe ser política de Estado en Argentina', expresó el mandatario al exponer ante una treintena de empresarios del sector en la ciudad de Houston, Texas, donde fue el invitado especial de un almuerzo organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos.

Sobre el final de su discurso, el mandatario anunció que la semana próxima se enviará al Congreso un proyecto de ley para dar 'seguridad jurídica' a las inversiones en gas, producción de gas licuado y litio. Según fuentes oficiales, en esa iniciativa está trabajando el ministro de Economía, Sergio Massa, quien se había reunido hace 10 días, y también en Houston, con empresarios del mismo sector.

El mandatario disertó en el Hotel Houstonian, en las afueras de Houston, ante 30 empresas de la llamada 'Familia Petrolera' que no están el país, como última actividad de la gira que lo llevó a Estados Unidos para participar de la 77 Asamblea General de Naciones Unidas.

En su mensaje, el Presidente destacó que Vaca Muerta 'puede duplicar el Producto Bruto Interno argentino en los 7 próximos años' y que 'las empresas, nacionales y extranjeras, tienen la oportunidad de hacer negocios interesantes por rendimiento y por perspectiva'.

El Presidente remarcó que Argentina 'tiene recursos en condiciones de competitividad y eficiencia para abastecer al mundo de energía', y no sólo por Vaca Muerta sino por la 'abundancia de viento, sol y litio'. El mandatario expuso que se trata del 'segundo reservorio de gas no convencional y del cuarto de petróleo no convencional en el mundo'. 'Después de 10 años de desarrollo y explotación, Vaca Muerta representa hoy el 40 por ciento de la producción total de hidrocarburos de Argentina', celebró. Dijo tener la 'convicción' de que 'a partir de la cantidad de reservas' debe concebirse un 'diseño' de país donde la energía sea el eje central del desarrollo. Entre los empresarios que escucharon al mandatario estuvieron David Mendelson, de Total Energies; Bill Langin, de Shell; Thomas Schuessler, de Exxon; Eric Dunning, de Chevron, y Patrick Galleti, de Schlumberger, entre otros.