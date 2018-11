El senador formoseño. José Mayans es la espada que comanda el peronismo rebelde del Senado que quiere restituir el Fondo Sojero, una fuente millonaria de fondos para provincias y municipios.

Primero apareció como una amenaza escondida detrás del proyecto del jefe del bloque peronista del Senado, Miguel Angel Pichetto, para introducir cambios en el impuesto de Bienes Personales que tiene media sanción de Diputados. Pero ahora, va camino a convertirse en una realidad palpable que le podría costar más de $100 mil millones al Gobierno de Mauricio Macri, pulverizar el Presupuesto 2019 y arruinar los planes de déficit cero.



Este escenario está planteado en el Senado de la Nación donde un grupo de legisladores que responden a gobernadores rebeldes del peronismo están en plena cacería de votos para reinstaurar el denominado Fondo Sojero que Macri eliminó por decreto.



Los mandatarios rebeldes Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja); Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Julio Zamora (Santiago del Estero), están furiosos. Es porque las promesas de fondos que hizo el gobierno para que frenaran la sesión especial pedida por la oposición en la que iban a derogar el Fondo Sojero, quedaron en nada.



"Los gobernadores no están peleando la plata del año que viene, primero quieren que Macri cumpla con lo que prometió este año. Dejaron un montón de obras paradas por la mitad", afirmó a LPO un dirigente de habitual diálogo con los mandatarios peronistas.



El endurecimiento de sus posiciones se lo comunicaron al jefe del bloque de senadores peronista Miguel Pichetto el martes pasado, en su despacho. Pichetto tiene su liderazgo en crisis de tanto ensayar un delicado equilibrio entre complacer al gobierno y contener a sus pares. Hasta ahora, no logró conmover a los gobernadores rebeldes cuyos senadores empezaron el punteo para dar el batacazo en la sesión del 14 de noviembre, cuando no se sentarán a discutir el presupuesto si antes no se debate la eliminación del DNU 756/18, que además tiene preferencia para su tratamiento votada hasta por Cambiemos en su momento.



"Ya hay consenso en el Senado para derogar el decreto en el recinto y volver a distribuir más de 100 mil millones entre 2.700 municipios", aseguró a LPO José Mayans, espada del gobernador Insfrán. Faltaría que se exprese en el mismo sentido Diputados, donde Cambiemos también es minoría. Mayans ya está en contacto con Marcelo Fuentes, el jefe del bloque de Cristina Kirchner, que tiene 9 votos para aportar, además de los 2 progresistas que siempre levantan la mano contra el Gobierno. Los 3 santiagueños permitirían una mayoría simple sólo si colaboran los 24 justicialistas y aunque Pichetto se resiste, no le será fácil puntear votos para reducir partidas a las provincias. A Pichetto lo respaldan Rodolfo Urtubey y Carlos Caserio, pero el trío ya le avisó a Frigerio que es su problema detener la avanzada de los rebeldes. ¿El 14 se viene otro golpe político que deje nocaut a Macri?







Un acuerdo sobre Bienes Personales

El Gobierno y el senador nacional peronista Miguel Ángel Pichetto llegaron a un acuerdo para modificar el proyecto sobre Bienes Personales que votó la Cámara de Diputados.

La Casa Rosada, sin intervención del ministro del Interior Rogelio Frigerio, que viajó a China, aceptó acompañar el proyecto que presentó Pichetto en el Senado y que tiene como eje central fijar en $18 millones el límite para que queden grabados con el tributo los inmuebles que estén clasificados como "casa habitación".



Esto implica que quedarán afuera del impuesto los departamentos con valuación fiscal o valor de compra (el que resulte más alto) que estén por debajo de U$S 485.000. Queda por definir en la negociación y la reglamentación la clasificación del resto de las propiedades que posea la misma persona y que pagarán sobre el total de su valuación.



"Nosotros acompañamos los cambios pero dependerá del acuerdo que haga Pichetto con los gobernadores porque parte de ese impuesto es para compensar el esfuerzo fiscal que están haciendo las provincias", dijeron en el Gobierno.



Con estos cambios el proyecto de reforma a Bienes Personales, que estableció un nuevo esquema de alícuotas que van de 0,25 a 0,35 con unos límites de $3 millones a $18 millones, deberá volver a Diputados.



El senador Pichetto se había reunido el martes con los gobernadores de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; Formosa, Gildo Insfran; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Catamarca, Lucía Corpacci; Chubut, Mariano Arcioni; y La Rioja, Sergio Casas.