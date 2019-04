La mesa política. Macri se reunió con María E. Vidal, Alfredo Cornejo, Morales, Gustavo Valdéz, y el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta.

Cuando aún no se termina de desplegar ciento por ciento la totalidad del programa "precios esenciales" acordados con los empresarios por 60 días, el Gobierno y sus socios de la UCR ya evalúan nuevas medidas para reactivar el consumo.



Así anticipó ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tras la reunión que mantuvo el presidente Mauricio Macri con los gobernadores de Cambiemos en la Casa Rosada.



"Acabamos de tener una reunión de la mesa política para evaluar otras medidas que está trabajando el gobierno", reveló el mandatario al ofrecer una conferencia de prensa junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Al respecto, Larreta agregó que Macri volverá a reunirse con los gobernadores radicales y con los del PRO para "evaluar el impacto" del paquete de medidas que se anunció la semana pasada y para definir otras propuestas.



"Será en dos semanas, no más de 15 días, anticipó Larreta. Allí, será evaluada "toda medida que pueda ayudar a recuperar el consumo y a ayudar a la gente".



Según anticiparon, se están evaluando otras medidas económicas y sociales para reactivar el consumo, muchas de ellas propuestas por los radicales.



Morales destacó el "acuerdo de precios" al considerarlo "vital" y manifestó que espera que "efectivamente" estén disponibles en las góndolas en una semana porque "la gente está muy mal y atravesando serios problemas".



No fue suave, de todos modos: dijo que después de la crisis cambiaria del año pasado, el Gobierno está "atravesando los peores momentos". "Es como la inundación que deja todo destruido", graficó. También señaló que "se han tomado medidas que van a servir para que no caiga el empleo y para mantener el nivel de actividad económica pero fundamentalmente para resolver la inflación" y dijo que en el Gobierno "esperamos un segundo semestre más ordenado".



También hubo alusiones al proceso electoral por parte del gobernador de Jujuy quien ratificó que "el país no puede volver para atrás" y que "los argentinos no vamos a volver al caos y al autoritarismo".



"Obviamente, para eso hay que hacer muchas cosas. Hay que ordenar la economía, que se desordenó con esta crisis cambiaria que nadie quería", agregó y sostuvo que frente a esa situación "el Gobierno está con los pies sobre la tierra planteando medidas de las que hemos participado todos".



Pero el cónclave no sólo sirvió para evaluar la marcha de las recientes medidas y evaluar otras, también hubo espacio para lo político: Macri coquetea con los radicales para lograr un apoyo explícito a su reelección por parte de la Convención de la UCR que se realizaría a medidos de mayo.



En este sentido, Macri hará una riesgosa jugada política como una señal a sus socios. Hoy viaja a Santa Fe para apoyar allí la campaña a gobernador del candidato de Cambiemos José Corral, que está tercero en las encuestas detrás del socialismo y el peronismo.

* Peña recibió a Storani que no se acerca

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió ayer en Casa Rosada para dialogar sobre el futuro de Cambiemos y la permanencia de la UCR con el dirigente Federico Storani, quien le manifestó su descontento con el rumbo de la coalición, al punto de apoyar una eventual candidatura a presidente de Roberto Lavagna, para formar un "tercer espacio de unión nacional".



La voluntad del Gobierno nacional es que la UCR ratifique en una Convención Nacional la decisión tomada en la ciudad de Gualeguaychú en 2015, cuando los convencionales decidieron formar un frente común con el PRO y la Coalición Cívica; una postura que se da de cabeza con el acercamiento a Roberto Lavagna, que hoy proponen tanto Storani como Alfonsín.



Durante el encuentro, Storani presentó un documento con una serie de propuestas, que incluye "ampliar la base de sustentación política", y otros "instrumentos institucionales como, por ejemplo, la constitución de un consejo económico y social".



"Él (por Peña) dijo que iba a mirar con mucho cuidado todas estas preocupaciones que le presentamos por escrito, que incluyen también el peligro de la gobernabilidad, esto de jugar a la grieta y la falsa polarización", dijo Storani en diálogo con radio Con Vos. En esa línea manifestó su malestar con el desarrollo de Cambiemos que "nunca fue una coalición de gobierno, sino una coalición puramente electoral". Por eso, afirmó, pretende apoyar "la propuesta muy atractiva de un gobierno de unidad nacional a la que convoca Lavagna".