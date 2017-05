El viernes pasado, Eliana Romero insultó y agredió a la maestra de su hijo en la escuela pública 46 de la localidad bonaerense de Tigre, fue grabada por otra docente, quedó expuesta e incluso podría ir presa por lo que hizo. Ante esta situación, la mujer habló y aseguró que está arrepentida.

En diálogo con Telefe, Romero señaló que está embarazada y que el viernes por la tarde tuvo una pérdida, por lo que envió a un sobrino a buscar a su hijo a la escuela: "No se lo quisieron dar porque tenía que ir yo, mando a otro sobrino y tampoco se lo quisieron dar. Imaginate cómo me levanté de la cama. Fui, y cuando llego la maestra se me reía y me dice: '¿Me estás tomando el pelo vos?'".

"Entonces le explico que no me podía levantar porque andaba enferma, y me dice: 'Ay, para tomar mate tenés tiempo', y ahí fue.", relató Romero. "Yo reconozco que hice mal", continuó la mujer antes de expresar su disconformidad con la investigación de la policía sobre sus antecedentes -estuvo presa 4 años por secuestro extorsivo-, ya que "las consecuencias ahora las sufren" su madre y sus hijos.

"Están metiendo mi vida pasada (...) Yo iba a ir en su momento a pedir disculpas a la maestra porque yo reconocí que hice mal. Reconocí que eso no se hace y podría ir a hablar de otra manera. Estoy arrepentida y en su momento le voy a pedir disculpas a la maestra frente a frente por mi mal carácter y mi mal hablar", dijo.

Romero, que ahora enfrenta la posibilidad de pasar hasta 60 días presa por la agresión a la maestra Vanesa Segovia de acuerdo a la ley bonaerense 14.898 artículo 74 Bis, que establece penas para la violencia física o maltrato hacia los docentes, dice que tuvo una vida difícil, pero que se esfuerza por ser una mejor madre.

"Le pido perdón, yo en su momento le voy a hablar a ella [por la maestra]. No soy una negra de mierda y no soy una villera, como dicen. Tuve una vida de mierda, pero gracias a Dios eso cambio y trato de cada día ser mejor madre", concluyó.