Decisiones. Ayer en la mañana el presidente Piñera (foto) le comunicó a su hermano la decisión e informó que ya han iniciado las gestiones para la designación del embajador en Argentina.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, informó ayer que desistirá en el nombramiento de su

hermano Pablo Piñera como embajador del país en Argentina, lo que había sido criticado ante la Contraloría por un grupo de parlamentarios de izquierda.



El mandatario señaló a través de un comunicado que "en el mejor interés del país", la designación del embajador del país vecino "es urgente y no compatible con los tiempos estimados por la Contraloría", que rondarían los seis meses.



La Contraloría General de Chile anunció que podría demorarse hasta seis meses en pronunciarse sobre la designación del hermano del presidente Sebastián Piñera como embajador en Argentina, luego de que legisladores opositores cuestionaran la decisión por nepotismo.



Por esta razón, aseguró que se inició un nuevo proceso de nombramiento con el país vecino, pese a que Pablo Piñera "reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina", afirmó el jefe de Estado.



Piñera además hizo frente a las acusaciones de "nepotismo" que emanaron de la oposición y reiteró que "no ha existido ningún acto" de esa naturaleza. La designación de Pablo Piñera "no obedecía al hecho de ser mi hermano, sino solo a un legítimo interés público", sostuvo en el mensaje difundido ayer.



Piñera declaró que se reunió con su hermano para informarle sobre su determinación, después de que la semana pasada pospusiera el nombramiento antes de partir hacia su gira oficial en Argentina, a la espera del dictamen de la Contraloría. "Agradezco a Pablo Piñera su permanente actitud de anteponer el interés de Chile a cualquier consideración personal", sentenció el mandatario.



La denuncia, hecha por dirigentes del Partido Socialista chileno y del comunismo, argumentaba que la designación de un hermano está prohibida en el artículo 8 de la Constitución del país vecino, que impide la designación en cargos de responsabilidad pública a familiares directos. Los denunciantes señalaron que la ley general de bases de la administración del Estado en su artículo 52 especifica la inhabilidad para nombramientos y llega hasta los sobrinos.



Pablo Piñera militó entre 1970 y 2017 en el Partido Demócrata Cristiano. Integró la coalición centroizquierdista que gobernó Chile en 1990-2010 y 2014-18, a la que solo la alianza de centroderecha encabezada por su hermano logró arrebatarle la administración en dos períodos.



Tras la dictadura de Augusto Pinochet, Pablo Piñera fue subsecretario de Hacienda (1990-91) y miembro del directorio del Banco Central de Chile (1991-2001) y director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile (2001-04), en los gobiernos de sus correligionarios Patricio Aylwin (1990-94) y Eduardo Frei (1994-2000), así como en el del socialista Ricardo Lagos (2000-06). Como gerente general del Banco del Estado de Chile (2008-14), Pablo Piñera fue funcionario en el primer mandato de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-10) y de su hermano centroderechista (2010-14).



Fuente: Efe