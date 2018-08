La Justicia dará hoy su veredicto en la causa contra el exvicepresidente Amado Boudou y otros cinco acusados por la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.



Está previsto que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 dé a conocer la sentencia hacia el mediodía.



El también exministro de Economía (2009-2011) durante el Gobierno de Cristina Fernández, así como José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri, Nicolás Ciccone y Rafael Resnick Brenner, están acusados de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.



A partir de las 9,30 todos ellos podrán brindar sus últimas palabras antes de que se lea la sentencia de un juicio que arrancó en octubre de 2017.



El veredicto estaba inicialmente previsto para el pasado 12 de julio, pero fue aplazado dos días antes precisamente porque el tribunal no tuvo tiempo suficiente para escuchar las últimas palabras de algunos de ellos.



La Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía han pedido que el exvicepresidente sea condenado a cinco años y medio de prisión por esta causa.



El pasado julio, el exfuncionario aseguró que no hay pruebas en su contra, aunque dijo que existe la "posibilidad" de que le condenen y lo envíen a prisión.



Durante la etapa de instrucción, el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, dio por acreditado que Boudou, junto a su socio Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras el primero era ministro de Economía.



Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou- con el fin último de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.



En julio de 2010, un juzgado comercial declaró la quiebra de Ciccone por deudas impositivas, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de The Old Fund.