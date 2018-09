Colmado. El gremialista Hugo Moyano lanzó su nuevo frente, en un acto colmado de militantes.





El jefe de los camioneros, Hugo Moyano, junto a la Corriente Federal y otros gremios opositores al Gobierno lanzaron ayer el Frente Sindical para el Movimiento Nacional, con un pedido a los legisladores nacionales para que rechacen el Presupuesto 2019 que impulsa el Gobierno.



En el microestadio del club Ferro en Capital, colmado por militantes, el primer acto público del Frente Sindical contó con discursos críticos de sus principales dirigentes hacia la conducción de la CGT debido a que no se implementa un plan de lucha contra las políticas económicas de Cambiemos.



En el cierre, Moyano le envió un mensaje al Gobierno al pedir que "no sigan con esta política de entrega y quitándoles los derechos a los trabajadores porque nos obligan a salir a la calle a protestar". "Le digo a Macri, Mauricio no me vas a doblegar, antes de entregar un derecho de un trabajador, que me quiten la vida", señaló el dirigente camionero.



Por un lado, Hugo Moyano, Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (La Bancaria), en Ferro. Por el otro, Héctor Daer y Carlos Acuña, dos de los líderes de la CGT, en la sede central de la Confederación. A la misma hora, los dos actos sirvieron para ratificar el paro general anunciado para el 25 de septiembre.