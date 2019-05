Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, pidió la recusación de la jueza Marta Yáñez por "perder la imparcialidad". En el escrito que presentó se enumeran diferentes encuentros que la magistrada mantuvo con autoridades de la Armada.

De acuerdo al texto presentado por Tagliapietra, la medida busca "revertir la manifiesta parcialidad en la investigación" de la magistrada, informó el medio TN. El abogado, que además es padre de una de las 44 víctimas y representa a un grupo de familiares, cuestionó en su presentación los encuentros que la magistrada mantuvo con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y diferentes autoridades de la Armada.

El querellante aseguró que el 22 de noviembre de 2018, Yáñez se reunió de "forma reservada" con Aguad en el despacho del funcionario. Asegura que ninguna de las partes que intervienen en la causa fueron notificadas y que el Ministro de Defensa "se encuentra en la línea de responsabilidades por lo que indubitablemente resulta parte interesada".

Para Tagliapietra, el hecho de que Yáñez le haya comunicado a Aguad que la cartera de defensa no iba a tener acceso a las imágenes y videos recabados por la firma Ocean Infinity "resulta inadecuado e inverosímil".

"A un año y medio de la desaparición, ayer (por el miércoles) tuve una audiencia y una charla off the record con la jueza. Fue el corolario de una sucesión de manifestaciones públicas y privadas que me hacen tener la certeza de que ya no tiene la imparcialidad necesaria de un juez", explicó además.

El planteo de recusación por la "manifiesta parcialidad" de Yáñez fue presentado este miércoles por la mañana ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, a un año y medio de la desaparición del submarino en aguas del Atlántico Sur.

Cabe recordar que el ARA San Juan perdió contacto con la base el miércoles 15 de noviembre de 2017 a las 7 de la mañana, con 44 tripulantes a bordo. Los equipos de búsqueda hallaron sus restos el 16 de noviembre de 2018, a unos 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia en una operación del buque noruego Seabed Constructor.

Fuente: TN