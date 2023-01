El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, siempre polémico, salió con los tapones de punta contra los piqueteros que cortan rutas y piden más planes sociales, los tildó de 'parásitos' y los mandó a laburar porque no se consigue quien 'levante las cosecha en Mendoza y San Juan.

Ishii que compartió ayer un acto con el presidente Alberto Fernández, dijo: "Es mentira que no hay laburo", expresó en línea con la decisión del Gobierno de suspender los planes Potenciar Trabajo a quienes no revaliden sus datos. Según el jefe comunal, "la gente consigue trabajo, solo hay que dejar de ser parásito, hay que ponerse a laburar es la única forma de salir". A diferencia de la situación que atravesaba el país en 2003 cuando asumió Néstor Kirchner que se trataba de una "época de emergencia" y como tal, ameritaba "programas sociales de emergencia" que debían durar 8 meses, según el intendente.

"En este país la gente no está pudiendo salir a trabajar por la cantidad de planes sociales que hay", señaló Ishii, quien fue lapidario al referirse a los organizaciones sociales: "No quieren laburar y encima cortan y piden mas beneficios de los que ya tienen". Respecto de la situación social, Ishii manifestó que tanto en su distrito como en todo el país "falta mano de obra porque no se consigue gente por los planes sociales; en el norte no pueden cosechar, tampoco en Mendoza y San Juan".