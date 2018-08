Rechazo. La Cámara Nacional Electoral (CNE) decidió rechazar la intervención de Luis Barrionuevo como titular del Consejo Nacional Justicialista.

El fin de la feria judicial llega con novedades en el expediente sobre la intervención del Partido Justicialista (PJ).



Finalmente, la Justicia Electoral decidió revocar la intervención del PJ dictada por la jueza María Servini en abril pasado, confirmaron fuentes judiciales a medios nacionales.



En un fallo que puede ser dado a conocer hoy, los jueces del tribunal Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera ya decidieron desplazar al líder gastronómico del sillón de Matheu 130 (la sede nacional del PJ en la ciudad de Buenos Aires) por lo que el exgobernador sanjuanino y actual diputado nacional José Luis Gioja volverá a tomar el control del sello.



Dirigentes del justicialismo no descartaron que aparezca una nueva presentación de algún otro actor del partido y vuelva a pedir otra intervención judicial. Entre los gobernadores del PJ sigue existiendo una cierta inquietud respecto del partido, especialmente por la importancia del sello



partidario en la crucial provincia de Buenos Aires.



Los gobernadores y parte del "PJ racional" no quieren dejar el sello partidario en manos de lo



que ellos llaman el "kirchnerismo residual". Es por eso que no se descarta que de la mano de ellos



lleguen los nuevos pedidos de intervención. Ninguno lo dirá en voz alta. Seguramente mandarán



como ya hicieron a algún sindicalista o concejal.



Si bien la expresidenta y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner está armando Unidad Ciudadana en todo el país, el temor del "peronismo racional" es que el PJ formal (de Gioja, en este caso) termine aliándose a Unidad Ciudadana y deje afuera cualquier otro armado.



Por otro lado, la Cámara Electoral todavía está analizando qué hacer con otras denuncias de irregularidades que presentó la intervención respecto a la gestión Gioja. Si bien la Cámara no tiene que expedirse puntualmente sobre ellas, podría dejar constancia de ellas en el fallo. Esa constancia podría ser la base del fundamento para plantear una nueva intervención, con otros actores.



En abril pasado, el sindicalista Horacio Valdéz fue uno de los denunciantes sobre irregularidades en el PJ y aseguró que el partido "hace rato está acéfalo y por eso presentamos este reclamo" de intervención. La intervención se fundó en que el peronismo fue derrotado en las elecciones, que eso produjo crisis y posturas muy distintas dentro del partido. Servini convalidó una presentación del líder sindical de la CGT Carlos Acuña, hombre de Barrionuevo, con argumentos del estilo de que el partido está acéfalo porque "participan hermanos de frustrados candidatos; dirigentes sin mandato que perdieron por paliza en las elecciones nacionales".