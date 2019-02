Exjugador de Boca. Javier "Colo" Mac Allister es recordado por muchos como una figura emblemática del fútbol, ya que vistió la camiseta de Boca Juniors.

El macrista Carlos Javier Mac Allister y el radical Daniel Kroneberger disputarán hoy, en las elecciones Internas, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (IAOS) de La Pampa, la candidatura a gobernador de Cambiemos en esa provincia, que buscará en la elección del 19 de mayo poner fin a 36 años de hegemonía del Partido Justicialista (PJ).



En La Pampa, las internas sólo son obligatorias para los partidos que tienen más de una lista para cargos provinciales y municipales. Cambiemos es el único que irá a las urnas para gobernador. En estas elecciones no participará el peronismo, al haber alcanzado un acuerdo de unidad con el diputado nacional Sergio Ziliotto, el reemplazante del gobernador Carlos Verna, quien desistió de buscar la reelección tras anunciar en septiembre pasado que padece cáncer.



La de hoy será la primera elección del año en Argentina, dado que La Pampa fue la primera de 14 actuales que anunciaron el desdoblamiento de sus comicios respecto a los nacionales. Según datos del Tribunal Electoral, para esta interna se encuentran habilitados para votar 246.517 pampeanos, lo que implica menos del 1 por ciento del padrón nacional, de los cuales 206.578 son independientes y 39.939 afiliados. Entre estos, 24.554 corresponden a las fuerzas políticas que conforman el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) y 15.385 a la alianza Frente Cambiemos, el único que elegirá candidato a gobernador, vicegobernador y diputados provinciales.



Las particularidades de estas elecciones es que solo son obligatorias para los partidos y no para los ciudadanos, ya que tienen un régimen distinto. Entre estas diferencias, por ejemplo, se destaca que los afiliados a algún partido solo pueden votar en sus propias internas. Mientras que los pampeanos independientes o no afiliados pueden elegir cualquiera. A su vez, si un partido decide presentar una única lista, esta queda automáticamente consagrada.



El régimen de La Pampa prevé que la obligatoriedad de votar rige para la general de mayo y con el mismo padrón.



El Frente Cambiemos, además de autoridades provinciales, elige candidato a intendente en los pueblos en los que no alcanzó "consensos": Eduardo Castex, 25 de Mayo, Toay, Catriló, Ingeniero Luiggi y Jacinto Arauz. Sólo 6 de los 80 de la provincia. Mientras tanto en el Frente Justicialista Pampeano, luego de la alianza sellada por el PJ con distintas fuerzas, el centro de la elección está en quien será el candidato a intendente de Santa Rosa, donde son seis las listas que se presentan, además de comicios municipales en otros 10 pueblos y ciudades: en General Acha, Eduardo Castex, Toay, Realicó, Lonquimay, Uriburu, Rolón, Santa Isabel, Algarrobo del Águila y Dorila.



La expectativa está dada en la puja entre el PRO y el radicalismo, que además de gobernar Santa Rosa con Leandro Altolaguirre, administra varias intendencias y retiene un poder territorial conseguido a lo largo de las décadas como principal fuerza opositora al peronismo.

Habrá internas del PJ en Santa Rosa, Lonquimay y Realicó.

De hecho, en caso de alcanzar el triunfo, el exfutbolista Carlos "Colo" Mac Allister, quien cuenta con el abierto apoyo de la Casa Rosada, romperá con la tradición electoral, dado que sería la primera oportunidad en que no habrá un candidato radical desde el retorno a la democracia, período durante el cual el peronismo ganó nueve elecciones, con la Unión Cívica Radical (UCR) siempre como segunda fuerza.



A la hora de presentarse en sociedad, el dirigente radical Daniel Kroneberger pone en la balanza a su favor la experiencia en la gestión, cosechada en los 10 años como intendente de Miguel Riglos y sostiene que el desafío personal "es ganarle al peronismo, que tiene un modelo de provincia agotado, porque los pampeanos nos merecemos una mejor calidad de vida".



Mac Allister prometió "levantar a La Pampa del letargo, dado que en 36 años no tiene ni un kilómetro de autopistas y nunca pudo desarrollar su industria". Télam