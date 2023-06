Por Melisa Avolio / Télam

Google lanzó hoy martes en la Argentina su billetera virtual, a través de la cual se puede añadir tarjetas de crédito y débito para realizar pagos desde dispositivos Android, además de guardar tarjetas de embarque de más de 30 aerolíneas.



La billetera -que ya está disponible para descargar de forma gratuita como aplicación- funciona como una especie de integrador de tarjetas, con una "capa extra de seguridad", que se puede lleva en el celular o en dispositivos con Wear OS (relojes inteligentes, por ejemplo).



Con esta billetera, que utiliza Google Pay y está disponible en casi 70 países, se pueden hacer pagos sin contacto (es decir mediante dispositivos que cuenten con tecnología NFC) en comercios donde se aceptan estas transacciones y realizar compras seguras en sitios web y aplicaciones.



La tecnología NFC permite la comunicación entre dos dispositivos inalámbricos a corta distancia y de forma rápida.



Uno de sus usos más extendidos es justamente como forma de pago, acercando el celular a otro dispositivo que tenga esa tecnología para completar la transacción. El ejemplo más extendido en el país es el de la tarjeta SUBE.



Para saber si un dispositivo Android tiene NFC, hay que ir a Ajustes y luego a Conexiones.



Uno de los focos de este método es la seguridad, dado que cuando se paga no se comparte con el comercio el número real de las tarjetas. En su lugar, se crean números de cuentas virtuales.



En este caso, el método de pago no es a través de un código QR, sino acercando el celular a un dispositivo con tecnología NFC.



El gigante de internet presentó esta aplicación hoy en sus oficinas de la Ciudad de Buenos Aires, donde aclaró que Google Pay "no cobra comisiones a usuarios, comercios ni emisores por cada transacción y está integrado en la cuenta de Google".



Además de llevar las tarjetas en el celular, sin necesidad de tenerlas en formato físico, uno de los beneficios de esta billetera es la seguridad. Mediante esta forma de pago, "la información ya no se transmite cuando se comparte la tarjeta, y eso aumenta la seguridad y privacidad", describió a Télam Armando Betancourt, líder de Alianzas de Google Pay para Latinoamérica.



El directivo explicó que guardar las tarjetas en esta billetera es más seguro que moverse con los plásticos físicos debido a que la app utiliza un número de tarjeta alternativo (token) específico para cada dispositivo y asociado a un código de seguridad dinámico que cambia con cada transacción.



De esta forma, nunca se comparten los números reales de la tarjeta.



Además, para usarla hace falta un método de desbloqueo de pantalla y, en caso de perder el dispositivo, se puede utilizar la función “Encontrar mi dispositivo” para bloquear, cambiar la contraseña e incluso borrar información.



"Cuando termina la transacción, el comercio se queda con una transacción autorizada y la persona se queda con la información de la transacción y la ubicación. En la aplicación es muy sencillo poder identificar dónde se realizó y aparece un mapa" para verlo, completó Betancourt.



En lo que respecta a las entidades bancarias, en esta primera etapa se incorporaron a la billetera de Google las tarjetas VISA y Mastercard, de la mano de BBVA (VISA y Mastercard), Banco Galicia (VISA y Mastercard), Banco Macro (VISA), Brubank (VISA), Pomelo (Mastercard) y Openbank (VISA).



Durante la presentación, Víctor Valle, director General de Google Argentina, destacó que fue clave para esta nueva billetera la colaboración con otros socios del sector financiero. De hecho, los pagos sin contacto en los comercios son posibles gracias a múltiples actores del ecosistema, como Mercado Pago, Fiserv y Payway, entre otros.



A diferencia de Mercado Pago, esta billetera funciona únicamente como método de pago y no sirve para invertir dinero.



Valle remarcó que el uso de las billeteras digitales se ha expandido fuertemente en el país y citó un estudio que Google le encargó ala consultora Offerwise, en el que se observó que el 64% de los encuestados dijo que utiliza frecuentemente las billeteras digitales como método de pago preferido. Mientras que sus principales motivadores para abrir una cuenta en una billetera virtual por primera vez son: las compras online (49%), seguido por los beneficios que ofrecen (45%) y contar con una opción de pago más segura (36%).



De manera adicional, a la billetera de Google también se le pueden integrar las tarjetas de embarque, una vez realizado el check in. Desde la app se puede ver toda la información disponible en una tarjeta física, como nombre del pasajero, puerta de embarque, número de vuelo, hora de embarque y salida, grupo de embarque y número de asiento.



También puede verse información actualizada sobre el estado del vuelo y la hora estimada de salida, mediante Google Vuelos, debajo de la tarjeta de embarque. Actualmente, es posible incorporar las tarjetas de embarque de más de 30 aerolíneas internacionales, entre ellas LATAM, Gol, United, Lufthansa, Aeroméxico, KLM y Air France.



En los próximos meses, informó la empresa, se podrá digitalizar aquellos pases que contengan un código de barras o QR, como por ejemplo, entradas, tarjetas de membresías o tickets de estacionamiento. Para crear una versión digital de estos pases y añadirla a la billetera, deberán tomar una foto y cargarla en la aplicación.



Para agregar una tarjeta de crédito o débito a la billetera, las personas deben abrir la aplicación, seleccionar la opción “Añadir a la Billetera” y elegir la opción “Agregar tarjetas de pago”.



En caso de tener tarjetas ya guardadas en la cuenta de Google, aparecerán como opción para añadir automáticamente. También se podrá añadir nuevas tarjetas utilizando la cámara del dispositivo o introduciendo los datos manualmente. Finalmente, se debe guardar y aceptar los términos y condiciones de la entidad emisora.



"Este lanzamiento en Argentina es también una invitación a más empresas y desarrolladores para que sumen sus servicios de manera sencilla e independiente para hacerlos accesibles a sus usuarios”, concluyó Betancourt.



La billetera se puede descargar de forma gratuita desde Google Play Store.