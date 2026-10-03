Peregrinación a Luján: la lluvia no frena a los fieles y ya marcha la Virgen a la Basílica

Miles de fieles participan este sábado de la 52ª Peregrinación a Luján , que se desarrolla bajo la lluvia y con la Imagen Peregrina de la Virgen protegida por un cobertor plástico transparente. La tradicional caminata une el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con la Basílica de Luján , a lo largo de unos 60 kilómetros.

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La salida oficial de la Imagen Peregrina se produjo cerca de las 10 desde el Santuario de San Cayetano , aunque numerosos peregrinos habían comenzado el recorrido durante la madrugada, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires. Pilotos, paraguas y ropa impermeable fueron parte de la escena durante las primeras horas de la caminata.

La tradicional peregrinación se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y se estima que más de dos millones de personas participarán durante el fin de semana . La misa central será este domingo a las 7 en la Basílica de Luján y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La caminata atraviesa los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez , hasta llegar a Luján. La peregrinación se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y cada año convoca a miles de personas que recorren el trayecto a pie.

Las condiciones meteorológicas marcaron el inicio de esta edición, con tormentas durante la madrugada y lluvias previstas durante buena parte de la jornada . Para Luján se estimó una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20.

Un operativo durante 36 horas

El operativo de acompañamiento se extenderá durante 36 horas e incluye efectivos policiales de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones de monitoreo. También se dispusieron torres de iluminación, personal de Defensa Civil y controles de tránsito a lo largo de la traza.

En materia sanitaria habrá hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil y un helicóptero sanitario, además del refuerzo de las guardias de hospitales provinciales y municipales a través de la Región 7 de Salud.

El dispositivo contempla también cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia, destinado a brindar asistencia a niños, niñas y adolescentes que participen de la peregrinación.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján y coordinará en tiempo real las tareas de asistencia junto con los municipios y organismos provinciales y nacionales. También habrá puestos de separación de residuos, grupos electrógenos y torres de iluminación.

Agua y transporte para los peregrinos

La hidratación será otro de los puntos centrales del operativo. AySA dispondrá de 12 camiones cisterna desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo, distribuidos a lo largo de los 60 kilómetros del recorrido.

A ese dispositivo se sumarán cinco camiones cisterna de ABSA y cuatro puntos de suministro con canillas públicas. Las autoridades recomendaron a los peregrinos llevar una botella para recargar agua y reducir así el uso de envases descartables.

Además, el Gobierno bonaerense dispuso restricciones al tránsito vehicular sobre la traza de la peregrinación y móviles destinados a ordenar la circulación.

Para facilitar el traslado de quienes participan de la jornada, Trenes Argentinos implementó un esquema especial en el corredor diésel Moreno-Mercedes.

Durante las dos jornadas se estima que participarán alrededor de 6.000 voluntarios, quienes acompañarán a los peregrinos a lo largo del recorrido, donde también estarán disponibles puestos sanitarios, espacios de asistencia y distintos servicios.