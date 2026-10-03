Dormir en Luján antes de la misa de León XIV puede costar hasta $14 millones

Luján se prepara para recibir al papa León XIV , quien celebrará una misa el próximo 11 de noviembre durante su visita de cuatro días a la Argentina. Ante la expectativa por la llegada de una multitud, la demanda de alojamiento se disparó y algunas propiedades ya se ofrecen por cifras millonarias.

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La ciudad, ubicada a unos 70 kilómetros de Buenos Aires , volverá a recibir a un Papa después de la visita de Juan Pablo II en 1982. Esta vez, las autoridades estiman que la misa frente a la Basílica podría reunir al menos un millón de personas , aunque algunas previsiones elevan la cifra hasta los dos millones.

El intendente de Luján, Leonardo Boto , explicó que la concentración prevista para la misa será diferente a la de una peregrinación tradicional. Mientras en las peregrinaciones los fieles llegan y se desplazan durante varias horas, el encuentro con León XIV implicará una concentración masiva en distintos puntos de la ciudad.

Según las estimaciones oficiales, durante el momento de mayor concentración de la peregrinación de 2025 hubo entre 150.000 y 180.000 personas en el núcleo urbano . Para la misa papal, en cambio, se espera una cantidad de visitantes que podría multiplicar varias veces la población habitual de Luján, que ronda los 95.000 habitantes.

La expectativa ya impactó de lleno en el mercado de alquileres. Según explicó Boto, los hoteles y alojamientos turísticos habituales del casco urbano ya no tienen lugares disponibles para la noche previa a la misa.

Ante la falta de plazas, comenzaron a aparecer alternativas particulares. Vecinos, clubes deportivos y sociedades de fomento ofrecen espacios para alojar a los visitantes, mientras algunos propietarios decidieron dejar temporalmente sus viviendas para alquilarlas durante esas jornadas.

El municipio habilitó además un espacio en su sitio web para que los particulares puedan publicar sus propuestas de alojamiento. La comuna verifica que el inmueble exista y que el contacto del responsable esté validado, aunque no interviene en la fijación de los precios.

En las plataformas de alquiler ya aparecen propiedades con nombres vinculados a la visita papal, como “Descanso León”, “Luján ciudad de la fe”, “Descanso del Peregrino” y “Habitación papal”.

Los valores muestran hasta dónde llegó la demanda. Una casa para cuatro personas puede alcanzar los $14 millones por una sola noche, mientras que una vivienda para cuatro huéspedes ubicada a 13 cuadras del lugar donde se realizará la misa se ofrece por $11 millones.

También hay opciones más económicas, aunque igualmente elevadas. Una casa para tres personas ubicada a 60 cuadras del centro cuesta $1,8 millones, mientras que instalar una carpa para dos personas en un jardín, con acceso a un baño compartido, tiene un valor de $366.000.

Cómo será el operativo para la visita del Papa

La ciudad también avanza con un amplio operativo de seguridad y logística para recibir a la multitud. Está prevista la instalación de al menos un hospital de campaña, con la posibilidad de sumar un segundo dispositivo de atención primaria.

La plaza Belgrano, ubicada frente a la Basílica, y el recorrido que realizará León XIV en el Papamóvil estarán organizados mediante sectores vallados, con el objetivo de ordenar la circulación de los fieles y evitar concentraciones peligrosas.

El recorrido previsto para el Papamóvil será de 2,1 kilómetros. A lo largo de ese trayecto se instalarán los vallados que permitirán al Pontífice desplazarse y acercarse a los fieles.

Además, el parque San Martín será utilizado como espacio gastronómico para los vendedores locales, mientras que en las inmediaciones de la terminal de ómnibus se prevé instalar entre 500 y 600 baños para atender la demanda de los visitantes.

También se analiza cerrar los accesos vehiculares al núcleo urbano. Los vehículos serían derivados hacia grandes estacionamientos ubicados entre cinco y seis kilómetros del centro, desde donde los visitantes deberán continuar a pie hacia la zona de la Basílica.

Con menos de cuarenta días para la llegada de León XIV a Luján, la ciudad ya puso en marcha el operativo para una jornada que promete ser histórica. Mientras las autoridades preparan el dispositivo de seguridad y servicios, los espacios para dormir se convirtieron en uno de los bienes más buscados y con precios que pueden llegar a varios millones de pesos.