Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo y nombró a un hombre de su máxima confianza

El Ministerio de Capital Humano oficializó este viernes un nuevo movimiento en su estructura interna. La ministra Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar a Mariano Sartoris, un abogado de su círculo de máxima confianza que ya venía desempeñándose dentro del área laboral de la cartera.

Avanzan en el desarrollo de una IA argentina para anticipar si un paciente responderá a la quimioterapia

"La gente en la que más confía la ministra es la que ocupa los cargos"

Fuentes oficiales confirmaron el alejamiento de Testa a Infobae, aunque intentaron bajar el tono a la salida al aclarar que la decisión no responde a cuestionamientos sobre su desempeño. Por el contrario, explicaron que se enmarca en “un proceso de reestructuración de todo el ministerio” con el objetivo de consolidar equipos afines en áreas estratégicas.

El sucesor de Testa cuenta con un recorrido reciente dentro del organigrama oficial. Previamente se había desempeñado como subsecretario Administrativo en la Secretaría de Trabajo.

Su rol cobró mayor peso en junio pasado, cuando se produjo la absorción de las áreas jurídicas y administrativas por parte del Ministerio de Capital Humano, momento en el que fue designado subsecretario Legal de la cartera.

Desde el Gobierno destacaron que su trayectoria profesional en el ámbito del Derecho fue uno de los factores determinantes para su nuevo nombramiento. Su experiencia tanto en el sector público como en el privado le permitirá afrontar los complejos desafíos legales que atraviesa el organismo.

Los desafíos de la gestión laboral

La Subsecretaría de Trabajo opera bajo una intensa dinámica institucional, debiendo trabajar en estrecha colaboración con diversos organismos del Estado. Entre sus responsabilidades centrales se destaca la revisión y validación jurídica de las iniciativas ministeriales, un aspecto clave en la agenda de reformas que impulsa la gestión de Pettovello.

Con la llegada de Sartoris a este puesto estratégico, la ministra busca blindar el área con funcionarios de extrema confianza para sostener el ritmo de las medidas de reordenamiento administrativo y legal planificadas para la última etapa del año.