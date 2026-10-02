Lonely Planet eligió a Bariloche y a Buenos Aires entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027

La Argentina volvió a ocupar un lugar privilegiado en el mapa turístico internacional. La edición 2027 de Best in Travel, la prestigiosa selección anual elaborada por Lonely Planet, incluyó a Bariloche junto a la Región de los Lagos y a la Ciudad de Buenos Aires entre sus grandes recomendaciones mundiales para conocer durante el año.
La distinción no se limita únicamente a la belleza de sus paisajes. Mientras que la Patagonia combina lagos de origen glaciar, bosques, montañas y una profunda memoria cultural, la capital argentina cautiva a los visitantes internacionales con su arquitectura, sus históricos barrios, su variada gastronomía y el tango.
Historia, naturaleza y cultura en dos postales imperdibles de la Argentina
Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por la Cordillera de los Andes, San Carlos de Bariloche es mundialmente famosa por su nieve, su chocolate y el cerro Catedral. Sin embargo, su atractivo va mucho más allá: en la zona de Laguna El Trébol se hallaron evidencias de presencia humana de más de 10.000 años, legando un valioso patrimonio de pueblos originarios que habitaron y transitaron históricamente los senderos cordilleranos.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires se destaca por una intensa agenda cultural impulsada por su doble fundación en 1536 por Pedro de Mendoza y en 1580 por Juan de Garay y por hitos históricos gestados alrededor de la Plaza de Mayo. Recorrer la metrópoli y sus rincones permite vivenciar las huellas de su rica historia y disfrutar de expresiones únicas como el tango.