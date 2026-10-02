Lonely Planet eligió a Bariloche y a Buenos Aires entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027

La guía internacional Best in Travel destacó los atractivos naturales, históricos y culturales de la Patagonia y de la capital del país, posicionándolas entre las principales recomendaciones globales para el turismo.

La Argentina volvió a ocupar un lugar privilegiado en el mapa turístico internacional. La edición 2027 de Best in Travel, la prestigiosa selección anual elaborada por Lonely Planet, incluyó a Bariloche junto a la Región de los Lagos y a la Ciudad de Buenos Aires entre sus grandes recomendaciones mundiales para conocer durante el año.

La distinción no se limita únicamente a la belleza de sus paisajes. Mientras que la Patagonia combina lagos de origen glaciar, bosques, montañas y una profunda memoria cultural, la capital argentina cautiva a los visitantes internacionales con su arquitectura, sus históricos barrios, su variada gastronomía y el tango.

Historia, naturaleza y cultura en dos postales imperdibles de la Argentina Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por la Cordillera de los Andes, San Carlos de Bariloche es mundialmente famosa por su nieve, su chocolate y el cerro Catedral. Sin embargo, su atractivo va mucho más allá: en la zona de Laguna El Trébol se hallaron evidencias de presencia humana de más de 10.000 años, legando un valioso patrimonio de pueblos originarios que habitaron y transitaron históricamente los senderos cordilleranos.