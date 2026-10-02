    • 2 de octubre de 2026 - 16:54

    Polémica: para Clara Muzzio, el cierre de jugueterías se debe a la caída de la natalidad y "no a la economía de Milei"

    La vicejefa de Gobierno porteña atribuyó la crisis del sector a la fuerte baja en la cantidad de nacimientos registrada en la última década y advirtió que el fenómeno amenaza a escuelas, guarderías y comercios vinculados a la infancia.

    &nbsp;La vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio.

     La vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de que se conociera que varios comercios del rubro comenzaron a liquidar sus productos, la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, aseguró que el cierre de jugueterías en todo el país se debe a la caída de la natalidad y no a una situación económica.

    Leé además

    catamarca: una alumna sufrio una descarga electrica en plena clase y su familia denuncio al colegio

    Catamarca: una alumna sufrió una descarga eléctrica en plena clase y su familia denunció al colegio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    malvinas: islenos piden prohibir el ingreso de argentinos tras episodios con banderas y reclamos de soberania

    Malvinas: isleños piden prohibir el ingreso de argentinos tras episodios con banderas y reclamos de soberanía

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En ese sentido, la funcionaria afirmó que "las jugueterías cierran porque no hay niños, no por la economía de Javier Milei". Si bien reconoció que la dinámica responde a múltiples factores como las compras online y el contrabando, sostuvo que "según datos mundiales, nada contribuye más a la caída de las ventas de las jugueterías que la reducción de la cantidad de nacimientos".

    Para respaldar su postura, Muzzio recordó en sus redes sociales el caso de la cadena internacional Toys R Us, que en 2017 advirtió en su informe anual que una disminución sostenida de los nacimientos podía afectar sus resultados operativos previos a su quiebra.

    Desplome de nacimientos en Argentina y sectores afectados

    La vicejefa de Gobierno remarcó que esta tendencia demográfica se refleja fuertemente en el país. Según detalló, en Argentina se registraron 777.012 nacimientos en 2014, mientras que en 2024 la cifra descendió a 413.135, lo que representa una caída de casi el 47%. Además, señaló que la Ciudad de Buenos Aires presenta una tasa de 0,9 hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil, de acuerdo con el Censo 2022.

    Finalmente, la funcionaria advirtió que esta disminución demográfica pone en riesgo a una amplia cadena de actividades económicas vinculadas a la infancia, entre las que enumeró a escuelas, guarderías, salones de eventos infantiles, marcas de indumentaria para niños y servicios de transporte escolar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    lonely planet eligio a bariloche y a buenos aires entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027

    Lonely Planet eligió a Bariloche y a Buenos Aires entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    luis caputo en el coloquio de idea: adjudico la suba del riesgo pais a un shock externo y al temor a volver al infierno en 2027

    Luis Caputo en el Coloquio de IDEA: adjudicó la suba del riesgo país a un "shock externo" y al "temor a volver al infierno" en 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pandanés dejó de operar y cerró sus 25 locales después de atravesar una fuerte crisis financiera.

    Cerró una reconocida cadena de panaderías: despidió a 150 empleados y pedirá la quiebra

    Por Redacción Diario de Cuyo
    impulsan un proyecto para que los docentes universitarios revaliden su cargo por concurso cada cuatro anos

    Impulsan un proyecto para que los docentes universitarios revaliden su cargo por concurso cada cuatro años

    Por Redacción Diario de Cuyo