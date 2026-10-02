Polémica: para Clara Muzzio, el cierre de jugueterías se debe a la caída de la natalidad y "no a la economía de Milei"

La vicejefa de Gobierno porteña atribuyó la crisis del sector a la fuerte baja en la cantidad de nacimientos registrada en la última década y advirtió que el fenómeno amenaza a escuelas, guarderías y comercios vinculados a la infancia.

Luego de que se conociera que varios comercios del rubro comenzaron a liquidar sus productos, la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, aseguró que el cierre de jugueterías en todo el país se debe a la caída de la natalidad y no a una situación económica.

En ese sentido, la funcionaria afirmó que "las jugueterías cierran porque no hay niños, no por la economía de Javier Milei". Si bien reconoció que la dinámica responde a múltiples factores como las compras online y el contrabando, sostuvo que "según datos mundiales, nada contribuye más a la caída de las ventas de las jugueterías que la reducción de la cantidad de nacimientos".

Para respaldar su postura, Muzzio recordó en sus redes sociales el caso de la cadena internacional Toys R Us, que en 2017 advirtió en su informe anual que una disminución sostenida de los nacimientos podía afectar sus resultados operativos previos a su quiebra.

Desplome de nacimientos en Argentina y sectores afectados La vicejefa de Gobierno remarcó que esta tendencia demográfica se refleja fuertemente en el país. Según detalló, en Argentina se registraron 777.012 nacimientos en 2014, mientras que en 2024 la cifra descendió a 413.135, lo que representa una caída de casi el 47%. Además, señaló que la Ciudad de Buenos Aires presenta una tasa de 0,9 hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil, de acuerdo con el Censo 2022.