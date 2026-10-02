ANSES puso en marcha el nuevo domicilio electrónico: el paso a paso para habilitarlo desde la app

En el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, en línea con el Gobierno nacional, ANSES informa que ahora las personas mayores de 16 años pueden constituir, de forma voluntaria, el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social para recibir notificaciones, resoluciones, citaciones o comunicados de manera segura, ágil, personalizada y digital en la sección Mi Buzón de mi ANSES web.

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Para gestionarlo, los interesados deben ingresar a la web o la app mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, ir a Domicilio y datos de contacto, opción Domicilio electrónico. Solo se requiere contar con un correo electrónico validado, verificado, único y personal.

El sistema funciona como un canal digital para que ANSES pueda enviar comunicaciones vinculadas con trámites y prestaciones. Entre ellas se incluyen requerimientos, citaciones, resoluciones, liquidaciones, avisos, intimaciones y otros actos administrativos relacionados con el organismo.

Un punto central de la nueva herramienta es su validez judicial. Según la normativa, el domicilio electrónico tendrá los mismos efectos que un domicilio constituido dentro del ámbito administrativo. Por eso, las comunicaciones que ANSES coloque allí serán consideradas válidas y plenamente eficaces.

La creación del mecanismo responde a la posibilidad de profundizar la gestión virtual de las prestaciones. La resolución sostiene que el organismo cuenta con capacidad técnica para avanzar en este tipo de procedimientos y considera conveniente disponer de un canal específico para las notificaciones electrónicas.

Cómo adherirse al nuevo domicilio electrónico de ANSES

Quienes quieran utilizar el nuevo sistema deberán ingresar a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma tendrán que dirigirse a la opción "Domicilio y Datos de Contacto", aceptar los términos y condiciones e informar una dirección de correo electrónico para luego validarla.

El correo electrónico declarado puede recibir un aviso cuando exista una nueva notificación. Sin embargo, si no llega al usuario, eso no permitirá considerar que la persona desconocía la comunicación disponible en "Mi Buzón".

Las notificaciones estarán disponibles dentro de Mi ANSES.

Cuándo se considera recibida una notificación

El buzón electrónico estará disponible durante las 24 horas, todos los días del año. Las notificaciones se considerarán perfeccionadas a las 0 horas del primer día hábil posterior a aquel en que hayan quedado disponibles para ser visualizadas.

La resolución también contempla posibles interrupciones del servicio. Si el sistema permanece inoperativo durante ocho horas o más, ANSES deberá comunicar la situación y el plazo para considerar recibida la notificación comenzará a computarse después de la rehabilitación.

Además, los usuarios podrán aceptar de manera voluntaria notificaciones correspondientes a actos administrativos emitidos antes de constituir su domicilio electrónico. En esos casos, la comunicación se considerará perfeccionada a las 0 horas del primer día hábil posterior a la aceptación.

La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. En una segunda etapa, ANSES reglamentará cómo funcionará este domicilio electrónico para representantes y gestores administrativos contemplados en la Ley 17.040.