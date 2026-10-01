Advierte que uno de cada tres celulares ingresa al país de forma ilegal y exige medidas contra el contrabando

El avance del comercio ilegal en la Argentina encendió luces rojas en el sector productivo. Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), advirtió que el contrabando provocará durante 2026 una pérdida fiscal estimada en US$3000 millones y la destrucción de unos 11.000 puestos de trabajo en distintos rubros de la economía nacional.

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Las declaraciones de la referente industrial se produjeron en el marco del 62° Coloquio de IDEA que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata, donde analizó además la compleja situación que atraviesa la industria electrónica, el comportamiento del consumo de la clase media y los desafíos de competitividad frente a la apertura comercial.

Según explicó Vainman, las cifras preliminares se desprenden de un relevamiento elaborado por la consultora MAP —cuyo informe completo aún no fue publicado, el cual analiza el impacto del comercio ilegal en 15 sectores productivos.

Pérdida fiscal: La proyección oficial calculada para este año alcanza los US$3000 millones que el Estado deja de recaudar.

Impacto laboral: El estudio determinó que el flagelo trunca o desplaza unos 11.000 puestos de trabajo formales.

Efecto cadena: “El fenómeno no afecta solamente a las empresas, también daña severamente al Estado y perjudica directamente a los trabajadores”, enfatizó la ejecutiva.

A través de una mesa de trabajo coordinada con la Unión Industrial Argentina (UIA), distintos rubros intercambian información sobre un delito que ya no se limita a la tecnología: el relevamiento detectó fuertes distorsiones por contrabando, subfacturación y aranceles mal declarados en rubros como tabaco, neumáticos, indumentaria y cosméticos.

Celulares: uno de cada tres ingresa de forma ilegal

Como ejemplo paradigmático de la crisis sectorial, Vainman puso el foco en el mercado de telefonía móvil. “Hoy uno de cada tres celulares que circula en la Argentina no ingresó legalmente ni se fabricó en el país”, sentenció, detallando que este volumen representa aproximadamente un tercio del mercado total.

Si bien los productos de mayor porte —como televisores o aires acondicionados— suelen concentrar su ingreso ilegal en zonas fronterizas debido a la complejidad logística para trasladarlos a los grandes centros urbanos, la problemática de los dispositivos móviles golpea de lleno a la producción nacional en un contexto donde el consumo minorista muestra debilidad.

Reconversión industrial para competir con importados

Ante este escenario adverso y el paulatino incremento de productos importados en las góndolas locales, Vainman aseguró que la industria electrónica transita un período de “transición” y profunda “reconversión”.

“Las compañías están tratando de hacer más eficientes sus procesos productivos para poder competir de igual a igual”, explicó. El objetivo central de las empresas es ajustar costos y optimizar la cadena de valor para llegar al consumidor con precios más competitivos sin resignar capacidad operativa ni empleo formal.