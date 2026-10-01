Feriados 2026: ¿hay en octubre un fin de semana largo?

Tras un mes sin recesos, octubre trae un fin de semana largo de tres días.

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El próximo feriado nacional en la Argentina será el lunes 12 de octubre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al coincidir con el inicio de la semana, la jornada genera de forma automática un fin de semana largo de tres días para los trabajadores y estudiantes de todo el país, rompiendo una racha de casi dos meses sin recesos oficiales tras un septiembre sin días no laborables.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), las personas que deban prestar servicios durante el lunes 12 de octubre tendrán derecho a percibir el doble de la remuneración habitual correspondiente a un día hábil. La normativa vigente asimila los feriados nacionales al régimen del descanso dominical.

El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, genera de manera directa un fin de semana largo de tres días.Qué se conmemora

La fecha recuerda el aniversario del primer contacto entre la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América. El feriado fue establecido originalmente en 1917 por el presidente Hipólito Yrigoyen bajo el nombre “Día de la Raza”.

En 2010, mediante el Decreto 1584/10, la jornada fue rebautizada como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para ampliar el enfoque hacia el reconocimiento de los pueblos originarios y la pluralidad identitaria. Aunque la Ley 27.399 lo clasifica como un feriado trasladable, en 2026 se mantiene en su fecha original por caer directamente en día lunes.