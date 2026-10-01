    • 1 de octubre de 2026 - 11:47

    Feriados 2026: ¿hay en octubre un fin de semana largo?

    Tras un mes sin recesos, octubre trae un fin de semana largo de tres días.

    Feriados 2026: ¿hay en octubre fin de semana largo?

    Feriados 2026: ¿hay en octubre fin de semana largo?

    Foto:

    El próximo feriado nacional en la Argentina será el lunes 12 de octubre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al coincidir con el inicio de la semana, la jornada genera de forma automática un fin de semana largo de tres días para los trabajadores y estudiantes de todo el país, rompiendo una racha de casi dos meses sin recesos oficiales tras un septiembre sin días no laborables.

    Leé además

    La visita de León XIV sumará feriados especiales en Córdoba y Buenos Aires.

    Confirmaron nuevos feriados por la visita del Papa: dónde regirán
    Mostraron las cajas fuertes de Cristina Kirchner.

    Causa Cuadernos: revelaron las fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner y qué encontraron

    De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), las personas que deban prestar servicios durante el lunes 12 de octubre tendrán derecho a percibir el doble de la remuneración habitual correspondiente a un día hábil. La normativa vigente asimila los feriados nacionales al régimen del descanso dominical.

    El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, genera de manera directa un fin de semana largo de tres días.Qué se conmemora

    La fecha recuerda el aniversario del primer contacto entre la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América. El feriado fue establecido originalmente en 1917 por el presidente Hipólito Yrigoyen bajo el nombre “Día de la Raza”.

    En 2010, mediante el Decreto 1584/10, la jornada fue rebautizada como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para ampliar el enfoque hacia el reconocimiento de los pueblos originarios y la pluralidad identitaria. Aunque la Ley 27.399 lo clasifica como un feriado trasladable, en 2026 se mantiene en su fecha original por caer directamente en día lunes.

    Los fines de semana largos que le quedan al 2026

    Luego del receso de octubre, el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete contempla tres fines de semana largos más hasta terminar el año:

    • Noviembre: Tres días de descanso consecutivos, del sábado 21 al lunes 23. Se genera por el traslado del Día de la Soberanía Nacional (que originalmente cae el viernes 20).

    • Diciembre (Extralargo): Único fin de semana de cuatro días en este tramo del año. Va desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, combinando un día no laborable con fines turísticos (lunes 7) y el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María (martes 8).

    • Navidad: Tres días consecutivos, desde el viernes 25 de diciembre (feriado inamovible) hasta el domingo 27.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El USAT-1 pesa cerca de tres kilos y fue desarrollado por docentes, estudiantes e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

    Hito argentino: un nanosatélite de la UNLP viajará hoy al espacio en un cohete de SpaceX

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mariana Plaza, embajadora argentina en Londres, fue convocada por el Gobierno británico en medio de la disputa por la explotación petrolera en Malvinas.

    Tensión por Malvinas: Reino Unido citó a la embajadora argentina y rechazó el arbitraje por el petróleo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti

    La Corte Suprema defendió su fallo sobre la ley de tierras y castigó a los que buscan "presionar con el tema"

    Coca Cola busca empleados: en qué puestos y dónde postularse

    Coca Cola busca empleados: en qué puestos y dónde postularse