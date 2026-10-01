La embotelladora mantiene abiertas diversas búsquedas laborales en el país que abarcan desde perfiles operativos y comerciales hasta puestos profesionales e ingenierías.

Coca Cola busca empleados: en qué puestos y dónde postularse

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Coca-Cola y sus principales socios embotelladores en la Argentina —como Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Andina— mantienen activas distintas convocatorias laborales destinadas a cubrir puestos en áreas clave como logística, operaciones de planta, comercialización y tecnología.

Las propuestas apuntan tanto a estudiantes universitarios e ingenieros como a perfiles con experiencia en el rubro masivo y personal de apoyo operativo.

Puestos y perfiles en búsqueda Entre las búsquedas más representativas publicadas en los portales oficiales de empleo de las compañías embotelladoras se destacan:

Reposición y Merchandising: Búsquedas orientadas al sector comercial (tanto de jornada completa como para fines de semana). El rol implica la verificación de stock, rotación de producto en punto de venta, armado de exhibiciones y ejecución de material POP.

Ingenieros/as para Supply Chain: Convocatorias para ingresar a la base de talentos profesionales orientadas al área de cadena de suministro y procesos logísticos.

Líderes de Equipo (Team Leader) de Embotellado: Posiciones operativas para supervisar planes de producción en planta, coordinar turnos rotativos y asegurar el cumplimiento de indicadores de gestión.

Gestión y Tecnología: Posiciones orientadas al análisis de créditos y cobranzas, gestión comercial estratégica de marcas y roles directivos en el área de sistemas/IT. Qué requisitos y habilidades valoran De acuerdo con las descripciones de las vacantes, la compañía prioriza:

Actitud colaborativa y capacidad para el trabajo en equipo.

Habilidades de comunicación y buen manejo de relaciones interpersonales.

Proactividad y orientación al servicio al cliente.

Disponibilidad para esquemas de turnos rotativos o jornadas específicas según la posición (especialmente en roles de planta o reposición). Cómo enviar el Currículum Vitae Las postulaciones para la Argentina se gestionan de manera 100% digital a través de las plataformas corporativas oficiales y sus portales asociados: