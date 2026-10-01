    • 1 de octubre de 2026 - 10:39

    Coca Cola busca empleados: en qué puestos y dónde postularse

    La embotelladora mantiene abiertas diversas búsquedas laborales en el país que abarcan desde perfiles operativos y comerciales hasta puestos profesionales e ingenierías.

    Coca Cola busca empleados: en qué puestos y dónde postularse

    Coca Cola busca empleados: en qué puestos y dónde postularse

    Foto:

    Coca-Cola y sus principales socios embotelladores en la Argentina —como Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Andina— mantienen activas distintas convocatorias laborales destinadas a cubrir puestos en áreas clave como logística, operaciones de planta, comercialización y tecnología.

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    Puestos y perfiles en búsqueda

    Entre las búsquedas más representativas publicadas en los portales oficiales de empleo de las compañías embotelladoras se destacan:

    • Reposición y Merchandising: Búsquedas orientadas al sector comercial (tanto de jornada completa como para fines de semana). El rol implica la verificación de stock, rotación de producto en punto de venta, armado de exhibiciones y ejecución de material POP.

    • Ingenieros/as para Supply Chain: Convocatorias para ingresar a la base de talentos profesionales orientadas al área de cadena de suministro y procesos logísticos.

    • Líderes de Equipo (Team Leader) de Embotellado: Posiciones operativas para supervisar planes de producción en planta, coordinar turnos rotativos y asegurar el cumplimiento de indicadores de gestión.

    • Gestión y Tecnología: Posiciones orientadas al análisis de créditos y cobranzas, gestión comercial estratégica de marcas y roles directivos en el área de sistemas/IT.

    Qué requisitos y habilidades valoran

    De acuerdo con las descripciones de las vacantes, la compañía prioriza:

    • Actitud colaborativa y capacidad para el trabajo en equipo.

    • Habilidades de comunicación y buen manejo de relaciones interpersonales.

    • Proactividad y orientación al servicio al cliente.

    • Disponibilidad para esquemas de turnos rotativos o jornadas específicas según la posición (especialmente en roles de planta o reposición).

    Cómo enviar el Currículum Vitae

    Las postulaciones para la Argentina se gestionan de manera 100% digital a través de las plataformas corporativas oficiales y sus portales asociados:

    • Plataformas oficiales de los embotelladores:

      • Coca-Cola FEMSA Argentina: Dispone de su microsite oficial de selección (coca-colafemsa.hiringroom.com) y su perfil institucional en portales como Bumeran.

      • Coca-Cola Andina: Recibe postulaciones a través de la sección "Trabaja con nosotros" en su web institucional (koandina.com).

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