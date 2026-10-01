Causa Cuadernos: revelaron las fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner y qué encontraron

La Causa Cuadernos volvió a poner el foco sobre los allanamientos realizados en 2018 en las propiedades de Cristina Kirchner. Durante la audiencia de este jueves, el Tribunal Oral Federal N°7 exhibió nuevas fotografías y videos tomados durante los procedimientos realizados en Río Gallegos y El Calafate , entre ellos registros de dos cajas fuertes halladas en una de las viviendas de la expresidenta.

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El material fue incorporado a pedido de la fiscal general Fabiana León durante la declaración de Adrián Lotocki, excomisario de la Policía Federal que encabezó aquellos procedimientos. Los operativos se realizaron el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la investigación por los presuntos sobornos que dieron origen a la causa.

Uno de los registros corresponde a una habitación de la propiedad de Río Gallegos , donde había estantes, valijas y otros objetos. Allí fueron fotografiadas dos cajas fuertes abiertas .

Una estaba ubicada en un estante por encima de un perchero con ropa y, de acuerdo con lo exhibido durante la audiencia, se encontraba vacía . La segunda estaba instalada más cerca del piso y en su interior podían observarse libros y cuadernos .

Las fotografías forman parte de una serie de registros de los procedimientos que comenzaron a ser incorporados durante las últimas audiencias, mientras el tribunal reconstruye distintas etapas de la investigación original.

Las dos cajas fuertes fotografiadas durante el allanamiento realizado en 2018 en una de las propiedades de Cristina Kirchner en Santa Cruz. Las imágenes fueron exhibidas ahora durante el juicio oral. Foto: Poder Judicial.

La bóveda que encontraron en El Calafate

La audiencia también permitió volver sobre otro de los hallazgos de aquellos procedimientos. En la propiedad de El Calafate, los investigadores encontraron un ambiente con una puerta de gran espesor que llamó la atención de los efectivos.

Lotocki recordó que Gendarmería tuvo que utilizar “herramientas especiales” para poder abrirla. Según declaró, dentro de ese espacio había documentación, objetos institucionales y elementos de valor. Entre lo secuestrado mencionó biblioratos, bastones presidenciales, medallas, obsequios y una carta de José de San Martín dirigida a Bernardo O'Higgins.

Las imágenes mostradas en el juicio también registraron el momento en que personal de Gendarmería trabajó sobre la estructura de la puerta. El acta del procedimiento consignó modificaciones en el marco y en el acceso al recinto, que posteriormente fue analizado como una posible estructura de seguridad.

El testimonio del policía que encabezó los allanamientos

Lotocki era en aquel momento jefe de la delegación Río Gallegos de la Policía Federal. Ante el tribunal explicó que la orden recibida era “revisar todo el lugar” y fue consultado sobre las fotografías, actas y videos confeccionados durante los operativos.

El excomisario manifestó no recordar algunos detalles específicos después de los ocho años transcurridos desde los procedimientos, situación que generó cruces con la fiscalía durante su declaración.

El material se incorporó en momentos en que el juicio oral se encuentra en una etapa dedicada a revisar testimonios, allanamientos y otros elementos reunidos durante la investigación.

Imágenes de los procedimientos realizados en 2018 en propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner en Santa Cruz. Foto: Poder Judicial.

Qué se juzga en la Causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 lleva adelante el proceso contra 86 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios. La acusación investiga un supuesto sistema de pago de sobornos relacionados con contratos de obra pública nacional entre 2003 y 2015.

Las imágenes exhibidas este jueves corresponden exclusivamente a los procedimientos realizados en 2018 y forman parte de la prueba incorporada al debate. La responsabilidad penal de cada uno de los acusados deberá ser determinada por el tribunal al finalizar el juicio.