¿Cargar el celular toda la noche arruina la batería? Qué pasa realmente y cómo hacer que dure más

Conectar el celular antes de dormir y desenchufarlo a la mañana siguiente es uno de los hábitos más instalados entre los usuarios. La pregunta aparece inevitablemente cuando, después de uno o dos años, el teléfono comienza a perder autonomía: ¿dejarlo cargando toda la noche destruye la batería? La respuesta es más matizada de lo que parece. Los smartphones modernos no continúan acumulando energía indefinidamente una vez que llegan al 100%, pero eso no significa que pasar ocho horas enchufados sea siempre la mejor rutina para preservar las celdas de litio.

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El problema principal no es una hipotética “sobrecarga” capaz de llenar la batería por encima de su capacidad. Los propios sistemas del teléfono administran el suministro cuando se alcanza el máximo. Samsung, por ejemplo, explica que al llegar al 100% la carga se detiene y, en uno de sus modos de protección, no vuelve a comenzar hasta que el nivel baja al 95%. Lo que sí genera desgaste a largo plazo es mantener la batería durante períodos prolongados en estados de carga muy altos, especialmente si al mismo tiempo aumenta la temperatura .

Ese detalle explica por qué los principales fabricantes desarrollaron sistemas que, paradójicamente, intentan evitar que el teléfono pase toda la noche al 100%. Apple demora parte de la carga, Google completa el último tramo cerca del horario en que el usuario suele levantarse y Samsung ofrece modos que directamente frenan la carga en porcentajes inferiores.

Si hay un punto en el que coinciden las recomendaciones técnicas es el calor . Apple aconseja evitar utilizar o cargar un iPhone con temperaturas ambiente superiores a 35 °C porque la vida útil de la batería puede reducirse de manera permanente. Google recomienda cargar sus Pixel en un ambiente cercano a los 25 °C y evitar exposiciones prolongadas a temperaturas por encima de los 35 °C.

Por eso, dejar el celular cargando durante la noche adquiere otro riesgo cuando está debajo de una almohada, entre frazadas, expuesto al sol o en un espacio con poca ventilación . Incluso utilizar aplicaciones exigentes mientras el dispositivo está conectado puede elevar la temperatura: Google incluye entre las posibles causas de sobrecalentamiento las videollamadas, la grabación de video, el streaming, la navegación prolongada y el uso de aplicaciones intensivas durante la carga.

En los iPhone, el propio sistema puede reducir la velocidad o directamente pausar la carga cuando detecta una temperatura demasiado alta o demasiado baja. Apple incluso recomienda retirar la funda si el equipo tiende a calentarse mientras se está cargando.

Por qué aparece tanto el famoso 80%

El 80% no es una frontera mágica a partir de la cual una batería comienza a dañarse, pero sí se convirtió en un punto de referencia utilizado por los fabricantes para reducir el tiempo que las celdas permanecen sometidas a niveles elevados de carga.

En los iPhone 15 y posteriores, Apple permite establecer un límite máximo entre 80% y 100%, en intervalos de cinco puntos porcentuales. Si se mantiene el máximo en 100%, la función de carga optimizada puede frenar temporalmente el proceso alrededor del 80% y completarlo cerca del momento en que el sistema calcula que el usuario desconectará el equipo.

Google ofrece una lógica similar en los Pixel compatibles. El usuario puede elegir entre Carga adaptable, que intenta completar el 100% justo antes de que habitualmente desconecte el teléfono, o directamente Limitar al 80% para priorizar la salud de la batería a largo plazo. El sistema necesita aproximadamente 14 días para aprender los hábitos de carga.

Samsung fue aún más lejos en versiones recientes de One UI. Su modo “Máxima” permite elegir límites del 80%, 85%, 90% o 95%, mientras que la protección durante el sueño mantiene el equipo alrededor del 80% durante buena parte de la noche y completa el 100% antes de que el usuario se despierte.

Una batería no envejece solo por los años

Otro dato poco conocido es que las baterías no se desgastan únicamente por el paso del tiempo. También importa la cantidad de ciclos de carga, es decir, el equivalente acumulado a utilizar el 100% de su capacidad. Descargar del 100% al 50% y luego volver al máximo equivale, por ejemplo, a medio ciclo, no a uno completo.

Los números permiten dimensionar cuánto puede variar la vida útil entre generaciones. Apple señala que los iPhone 14 y anteriores están diseñados para conservar alrededor del 80% de su capacidad original después de 500 ciclos completos en condiciones ideales, mientras que los iPhone 15 y posteriores elevan esa referencia a 1.000 ciclos.

Google maneja parámetros similares en sus equipos: del Pixel 3 al Pixel 8 Pro estima alrededor de 800 ciclos hasta conservar aproximadamente el 80% de la capacidad original, mientras que desde el Pixel 8a en adelante la referencia aumenta a 1.000 ciclos.

Esto tampoco significa que al llegar al ciclo 500, 800 o 1.000 la batería deje de funcionar. Se trata de parámetros de capacidad estimada bajo determinadas condiciones: el teléfono seguirá funcionando, pero progresivamente tendrá menos autonomía y podría necesitar un reemplazo de batería.

Entonces, ¿hay que levantarse de madrugada para desenchufarlo?

No. Para la mayoría de los usuarios, la solución práctica no pasa por poner una alarma para retirar el cargador cuando llegue al 80%. Los teléfonos modernos están precisamente diseñados para gestionar esa situación y cada vez incorporan más herramientas automáticas para hacerlo.

Lo más conveniente es activar las funciones de carga optimizada o protección de batería que ya trae el equipo, especialmente si se lo deja conectado todas las noches. Quien llega habitualmente al final del día con batería suficiente también puede utilizar un límite del 80% o 85% y reservar el 100% para aquellas jornadas en las que necesita máxima autonomía. Apple, Google y Samsung permiten actualmente alguna variante de esta estrategia en numerosos modelos.

También importa dónde y cómo se carga. Evitar el calor, no cubrir el teléfono, no utilizarlo intensamente mientras está conectado y emplear cargadores y cables compatibles con las especificaciones del fabricante puede ser más relevante que obsesionarse con un porcentaje exacto.

Por eso, cargar el celular toda la noche no significa que automáticamente vaya a arruinarse la batería, pero mantenerlo reiteradamente al máximo y caliente durante muchas horas sí puede acelerar su envejecimiento. Las funciones que frenan la carga en torno al 80% existen justamente para reducir ese tiempo y gestionar mejor una batería que, inevitablemente, perderá capacidad con los años.

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