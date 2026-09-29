Spotify sufrió una caída mundial y miles de usuarios reportaron problemas con la plataforma

La falla afectó la reproducción de música, las búsquedas y el inicio de sesión. Spotify reconoció los inconvenientes y aseguró que trabaja para solucionarlos

Spotify registró este martes una caída de alcance internacional que afectó a miles de usuarios en distintos países, con problemas tanto en la aplicación como en la versión web. Los reportes comenzaron a multiplicarse desde las 13.30 GMT y rápidamente crecieron las quejas por dificultades para reproducir canciones, acceder a listas y utilizar con normalidad distintas funciones de la plataforma.

Las fallas fueron notificadas por usuarios de Estados Unidos, España, Alemania, Brasil y otros países, mientras los sitios especializados en monitorear servicios digitales detectaban un fuerte incremento de reportes. En Estados Unidos, Downdetector llegó a contabilizar más de 17.000 avisos de problemas durante la mañana, aunque esa cifra corresponde a reportes enviados por usuarios y no necesariamente representa la cantidad total de afectados.

Entre los inconvenientes más repetidos aparecieron errores para reproducir música, realizar búsquedas, cargar playlists, iniciar sesión y establecer conexión con los servidores. Algunos usuarios también señalaron interrupciones en canciones que ya estaban reproduciéndose, mientras otros indicaron que determinadas funciones seguían disponibles.

Qué dijo Spotify sobre la caída La propia compañía confirmó a través de su cuenta oficial dedicada al estado del servicio que estaba al tanto de los problemas y que había comenzado a investigarlos. Spotify no informó inicialmente cuál fue la causa de la interrupción ni cuánto tiempo podría demandar la normalización completa del servicio.

La caída tuvo rápidamente repercusión en redes sociales, donde usuarios de diferentes países comenzaron a compartir capturas de los errores y comentarios sobre la imposibilidad de utilizar la plataforma. La compañía indicó que trabaja en una solución global, mientras continúa analizando el origen de las fallas.