    • 28 de septiembre de 2026 - 17:28

    Instagram lanzó "Pixel": la nueva función con inteligencia artificial para ocultar rostros

    La plataforma de Meta estrenó una herramienta basada en IA que permite difuminar personas u objetos mediante comandos de texto. Su uso masivo para ocultar a parejas en fotos generó polémica en las redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Instagram acaba de presentar una de sus herramientas más comentadas del año: el efecto "Pixel". Impulsada por la inteligencia artificial de Meta AI, esta nueva función permite a los usuarios pixelar o difuminar personas y objetos específicos en sus historias mediante un simple comando de texto, abriendo un debate inesperado en las plataformas digitales.

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    De qué se trata y cómo funciona el efecto Pixel

    La tecnología utiliza el modelo de edición de imágenes de Meta para procesar instrucciones en lenguaje natural. A diferencia de los métodos tradicionales, donde es necesario pintar manualmente sobre la pantalla o colocar un sticker para tapar un rostro, la inteligencia artificial automatiza el proceso con gran precisión.

    Diseñada originalmente con fines prácticos y de privacidad, sus usos principales incluyen:

    Proteger la identidad: Resguardar el rostro de menores de edad en publicaciones familiares.

    Cuidado de terceros: Difuminar a personas desconocidas que aparecen por casualidad de fondo en una fotografía pública.

    ¿El fin del "soft launch"?: el uso viral que causa polémica

    A pesar de sus aplicaciones prácticas, la función se convirtió rápidamente en un fenómeno viral por razones sentimentales. Según reportaron diversos medios internacionales, miles de usuarios comenzaron a utilizar el efecto "Pixel" para ocultar el rostro de sus parejas en las publicaciones, una variante moderna del fenómeno conocido como soft launch (sugerir una relación amorosa sin revelar la identidad de la otra persona).

    Esta tendencia desató opiniones divididas en internet: mientras algunos consideran divertida la estética de censura televisiva, otros la catalogaron de "humillante" o advirtieron que podría generar conflictos de pareja al ocultar deliberadamente al compañero sentimental.

    Paso a paso: cómo usar el efecto Pixel en las historias

    Para probar esta nueva herramienta en los dispositivos móviles, se deben seguir los siguientes pasos:

    Abrir la aplicación de Instagram y deslizar la pantalla hacia la derecha para acceder a las historias.

    Seleccionar la fotografía que se desea publicar desde la galería.

    Tocar el ícono de efectos de inteligencia artificial ubicado en la barra de herramientas superior.

    Buscar el efecto "Pixel" y escribir en el cuadro de texto qué elemento o persona se quiere ocultar (por ejemplo: "la persona de la derecha").

    Esperar a que Meta AI procese la imagen y compartir la publicación.

    La actualización se está desplegando de forma gradual a nivel global, por lo que se recomienda mantener la aplicación actualizada a su última versión desde las tiendas oficiales de Android y iOS.

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