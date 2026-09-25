Apple: compensarán con un fondo millonario a argentinos que sufrieron ralentización en sus iPhone

La empresa tecnológica Apple acordó destinar un fondo compensatorio de 3 millones de dólares para residentes en Argentina que hayan utilizado determinados modelos de iPhone y experimentado una baja en el rendimiento de sus equipos vinculada con actualizaciones del sistema operativo iOS.

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El entendimiento se alcanzó con la asociación Acción del Consumidor (ADELCO) en el marco de la causa colectiva "Acción del Consumidor - ADELCO c/ Apple Inc. s/ ordinario" (expediente COM 285/2020), iniciada en febrero de 2020 ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21. El convenio puso fin al litigio judicial con alcance para todo el colectivo afectado, aunque la compañía no reconoció falta, culpa ni responsabilidad en los hechos.

El acuerdo abarca a los usuarios de siete variantes de teléfonos móviles de la marca:

La mera tenencia histórica de alguno de estos aparatos no habilita el cobro automático . Cada solicitante deberá cumplir con condiciones específicas de elegibilidad:

Residencia en el país: El usuario (persona física o jurídica) debió residir en Argentina al 4 de febrero de 2020, fecha de presentación de la demanda colectiva.

Versión de iOS instalada: * Para los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el dispositivo debió ejecutar iOS 10.2.1 o una versión posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

Para los iPhone 7 y 7 Plus, la exigencia corresponde a iOS 11.2 o una versión posterior, también previa a esa fecha.

Disminución de rendimiento: El usuario debió registrar una afectación en el funcionamiento del equipo mientras utilizaba esas versiones del software.

Datos de identificación: No es obligatorio conservar el teléfono en la actualidad, pero sí será indispensable informar el número de serie, IMEI o MEID del equipo (dato que puede rastrearse en registros previos o en el perfil de Apple ID).

De cuánto será el pago individual

Si bien Apple transferirá una bolsa global de USD 3.000.000, el monto que recibirá cada damnificado no es una suma fija garantizada.

El esquema establece un tope máximo de hasta USD 40 por cada dispositivo validado, pero la cifra final dependerá directamente de la cantidad total de solicitudes que superen los controles de revisión y de la aprobación judicial del prorrateo final entre los beneficiarios.