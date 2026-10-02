Jorge García Cuerva anticipó qué Argentina encontrará el papa León XIV durante su visita

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , aseguró que el papa León XIV encontrará durante su próxima visita a una “Argentina herida” por la pobreza, las divisiones y la intolerancia , aunque también destacó la capacidad de los argentinos para afrontar las dificultades y continuar trabajando para salir adelante.

Advierte que uno de cada tres celulares ingresa al país de forma ilegal y exige medidas contra el contrabando

ANSES puso en marcha el nuevo domicilio electrónico: el paso a paso para habilitarlo desde la app

El religioso realizó estas declaraciones luego de una misa celebrada en la Catedral Metropolitana , en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján . La movilización religiosa fue presentada además como una instancia de preparación para la visita apostólica que el Pontífice tiene prevista para noviembre.

Consultado sobre el escenario social que encontrará León XIV, García Cuerva sostuvo que la polarización política y social tiene consecuencias en la vida cotidiana y describió un país atravesado por fuertes divisiones.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó el arzobispo ante la prensa.

En ese sentido, señaló que también verá “una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día” y puso el foco en la situación económica de una parte de la población.

“Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, afirmó.

García Cuerva también hizo referencia a la crisis que atraviesa el país desde hace años y recordó una frase que le repetía su abuelo. “Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante”, contó que le decía. Luego agregó: “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

“Una Argentina que no baja los brazos”

Más allá de las dificultades que enumeró, el arzobispo también destacó la respuesta de la sociedad y la capacidad de los argentinos para sostener sus proyectos y continuar luchando.

“Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, expresó.

En ese marco, vinculó sus declaraciones con la Peregrinación Juvenil a Luján, que este año espera reunir a más de un millón de personas. La organización prepara un operativo con miles de voluntarios y la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

La peregrinación hacia la Basílica de Luján se desarrollará así como una de las principales expresiones religiosas previas a la visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.