Malvinas: isleños piden prohibir el ingreso de argentinos tras episodios con banderas y reclamos de soberanía

Legisladores isleños evalúan medidas tras las denuncias de residentes por la exhibición de banderas y reclamos de soberanía.

Crece la tensión en las Islas Malvinas luego de que un grupo de isleños reclamara restringir de manera tajante el ingreso de ciudadanos argentinos, tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas albicelestes y carteles vinculados con el reclamo histórico de soberanía.

Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y motivaron a algunos residentes a exigir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago. Ante estos pedidos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades locales se encuentran estudiando posibles medidas, aunque advirtió que por el momento existen importantes limitaciones legales.

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, aclaró: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”. El legislador sostuvo que la Asamblea comenzó a evaluar "formas y medios" para frenar este tipo de situaciones, remarcando que cualquier resolución deberá ajustarse estrictamente al marco normativo vigente.

Requisitos migratorios y restricciones sobre símbolos patrios Actualmente, los ciudadanos argentinos pueden ingresar a las islas siempre y cuando cumplan con los requisitos migratorios exigidos por las autoridades locales. Entre las condiciones principales, se solicita acreditar alojamiento reservado, fondos suficientes para solventar la estadía, pasaje de regreso y un seguro médico que contemple una eventual evacuación. Los permisos de visitante otorgados al arribar suelen tener una vigencia máxima de un mes.