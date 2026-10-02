    • 2 de octubre de 2026 - 18:06

    Catamarca: una alumna sufrió una descarga eléctrica en plena clase y su familia denunció al colegio

    Ocurrió en un colegio privado del barrio Villa Cubas durante el día del cumpleaños de la menor.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una alumna de nivel primario recibió una descarga eléctrica dentro de una institución educativa de la provincia de Catamarca, luego de tomar contacto de manera accidental con un cable que se encontraba al descubierto en una de las paredes del aula.

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    El incidente tuvo lugar en el colegio privado María Montessori, ubicado en el barrio Villa Cubas, cuando el servicio de emergencias médicas debió ser alertado de urgencia tras el episodio sufrido por la menor, que justamente cumplía años en esa misma jornada.

    Afortunadamente, el personal médico que acudió al lugar confirmó que la niña no presentaba quemaduras ni heridas visibles de gravedad, por lo que se descartó su traslado a un centro de salud y quedó bajo el cuidado de sus padres, quienes igualmente decidieron accionar legalmente contra la institución.

    Denuncia penal y pedido de pericias a la instalación eléctrica

    Según informaron medios locales de Catamarca Ya, la madre de la menor se presentó en la Unidad Judicial N°5 para formalizar la denuncia penal contra las autoridades del establecimiento educativo.

    En su presentación, la mujer exigió que se realicen las pericias técnicas correspondientes sobre la instalación eléctrica del edificio escolar para determinar el estado de las conexiones y establecer responsabilidades ante la evidente falta de mantenimiento que dejó cables expuestos al alcance de los estudiantes. El caso generó profunda conmoción entre la comunidad educativa y los familiares de la víctima.

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