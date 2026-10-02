Catamarca: una alumna sufrió una descarga eléctrica en plena clase y su familia denunció al colegio

Ocurrió en un colegio privado del barrio Villa Cubas durante el día del cumpleaños de la menor.

Una alumna de nivel primario recibió una descarga eléctrica dentro de una institución educativa de la provincia de Catamarca, luego de tomar contacto de manera accidental con un cable que se encontraba al descubierto en una de las paredes del aula.

El incidente tuvo lugar en el colegio privado María Montessori, ubicado en el barrio Villa Cubas, cuando el servicio de emergencias médicas debió ser alertado de urgencia tras el episodio sufrido por la menor, que justamente cumplía años en esa misma jornada.

Afortunadamente, el personal médico que acudió al lugar confirmó que la niña no presentaba quemaduras ni heridas visibles de gravedad, por lo que se descartó su traslado a un centro de salud y quedó bajo el cuidado de sus padres, quienes igualmente decidieron accionar legalmente contra la institución.

Denuncia penal y pedido de pericias a la instalación eléctrica Según informaron medios locales de Catamarca Ya, la madre de la menor se presentó en la Unidad Judicial N°5 para formalizar la denuncia penal contra las autoridades del establecimiento educativo.