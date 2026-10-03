Cuentas de argentinos en Estados Unidos: qué información recibe ARCA por el acuerdo FATCA

El intercambio de información financiera entre Argentina y Estados Unidos está vigente desde el 1 de enero de 2023 y permite que el organismo tributario argentino reciba determinados datos enviados por el Internal Revenue Service (IRS) sobre residentes fiscales argentinos con cuentas en entidades financieras estadounidenses. El primer envío de información se realizó en septiembre de 2024 , con datos correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Por incidentes de argentinos en Malvinas: los isleños reclaman que se impongan restricciones en el ingreso

El mecanismo, conocido como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) , tiene un alcance específico. A diferencia de otros sistemas internacionales de intercambio automático de información, Estados Unidos no transmite de manera automática el saldo de las cuentas ni el detalle completo de las operaciones realizadas .

Entre los datos que pueden llegar a ARCA se encuentra la identidad del titular de la cuenta , información que permite identificar la cuenta reportable y el nombre de la institución financiera estadounidense donde se encuentra abierta. También pueden informarse determinados ingresos o rendimientos de fuente estadounidense obtenidos durante el período correspondiente.

Esto significa que el organismo argentino puede conocer la existencia de determinadas cuentas y ciertos ingresos vinculados con ellas , pero el reporte automático no equivale a recibir una fotografía completa de las finanzas del contribuyente en Estados Unidos. Los saldos y los movimientos de dinero no forman parte del intercambio automático bajo este mecanismo , según la información disponible sobre el acuerdo.

Tampoco implica que ARCA reciba automáticamente la composición completa de una cartera de inversiones . Por ejemplo, puede informarse un rendimiento o dividendo de fuente estadounidense, pero eso no significa que el organismo reciba en el mismo reporte el detalle de todos los títulos, bonos, fondos u otros activos que integran la cuenta.

Un acuerdo vigente desde 2023

El convenio entre ambos países fue firmado el 5 de diciembre de 2022 y entró en vigencia el 1 de enero de 2023. En Argentina, la implementación fue acompañada por la Resolución General 5303, que estableció el procedimiento relacionado con el intercambio automático de información financiera bajo FATCA.

Según la información oficial de ARCA, el acuerdo tiene como objetivo mejorar el cumplimiento fiscal internacional mediante el intercambio automático y recíproco de información. El organismo también señala que el IRS notificó en enero de 2023 que la infraestructura argentina destinada al resguardo de los datos cumplía con las condiciones previstas por el convenio.

El intercambio se diferencia así de otros mecanismos internacionales basados en el estándar CRS de la OCDE, que contempla reglas específicas para el suministro de información financiera. En el caso de Estados Unidos, el régimen aplicado es el establecido mediante el acuerdo FATCA entre ambos países.