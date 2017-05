La pulseada entre Cambiemos y el kirchnerismo duro de la provincia de Buenos Aires -de cara a las elecciones legislativas de octubre- recrudeció ayer con cruces verbales y hasta un escrache al presidente Mauricio Macri durante el acto de inauguración de las obras del metrobús de La Matanza, el máximo bastión del peronismo kirchnerista del país.



Pese a que Macri se cuidó de no forzar la grieta en territorio enemigo, al cierre del acto hubo cruce de palabras con funcionarios nacionales y pase de facturas al Gobierno nacional de parte de la intendenta matancera, Verónica Magario. Hasta quedó dando vueltas una amenaza de denuncia contra la jefa comunal de La Matanza por ‘incitar’ al escrache contra el Presidente.

Macri inauguró ayer el metrobús de La Matanza junto a la intendenta kirchnerista Verónica Magario y planteó que las obras que ‘le cambian la vida a la gente‘ se logran ‘cuando dejamos de lado las diferencias y nos ponemos a trabajar‘.



Durante el acto, Macri enfatizó que ‘este es el Estado al servicio de la gente y no de la política‘, además de resaltar que se logró una ‘transformación histórica para el barrio‘ con la inauguración del metrobús que conectará el oeste del Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que no estuvo confirmada su presencia hasta último momento, Magario se hizo presente en la ceremonia, en la que compartió el palco con la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



En un mensaje destinado al gobierno K, Macri subrayó que ‘se puede pasar de una Argentina del atajo a una Argentina del trabajo, con el Estado al servicio de la gente, donde las obras comiencen y terminen en las fechas prometidas‘ y que son motivo de ‘esperanza y no de corrupción‘.



‘Lo importante es apostar al transporte público, que es lo más democrático que existe, y esta obra transforma el embotellamiento, el caos, el ruido y el viaje eterno en uno más seguro‘, ponderó.



Cuando el Presidente se marchó, Magario tomó la palabra, casi quitándole el micrófono a Dietrich, y con mucho ímpetu reclamó a la Nación que ‘hay muchas cosas que tenemos que terminar‘, entre las que mencionó obras en la Universidad local y ‘los dos hospitales‘ del distrito.



Por eso, le pidió a Macri que ‘complete toda la obra del metrobús‘ sobre la ruta 3 para que llegue hasta la Capital Federal y ‘todos los matanceros la podamos disfrutar‘. ‘Voy a seguir insistiendo, y se lo dije al Presidente: los matanceros necesitamos la obra completa‘, señaló, aunque enfatizó que en su distrito están ‘contentos‘ con la inauguración porque se trata de una iniciativa esperada desde ‘hace muchísimo tiempo‘.



En respuesta, Dietrich afirmó que el Gobierno ‘hace las obras donde hay que hacerlas, no donde está el intendente amigo‘.

La obra, que insumió una inversión total de 1.700 millones de pesos, fue hecha ‘100 por ciento por el Estado nacional‘, subrayó el funcionario luego de la difusión de carteles sobre el metrobús con la imagen de Magario.



‘Es cierto que es una obra quehabía proyectado el gobierno anterior, para terminarla en 2015, y cuando llegamos nosotros, el 10 de diciembre, no habían puesto un ladrillo‘, remarcó. Respecto a la presunta atribución de la obra por parte de Magario, el funcionario enfatizó que ‘esa forma de hacer política ya no va más, y termina siendo anecdótico‘.



El metrobús pasará por las localidades de San Justo, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere y González Catán, aunque también se beneficiarán localidades conectadas como Virrey del Pino y Lomas del Mirador. Se indicó que cuenta con 16 km de extensión, desde la estación de Sunchales hasta la Estación Ramos Mejía, y por sus carriles transitarán 20 líneas de colectivo.

El audio que convocó al escrache se viralizó



Mario Chueco, apoderado nacional del Partido FE, que conduce el gremialista Gerónimo ’Momo’ Venegas (Uatre), adelantó que denunciará penalmente la próxima semana a la intendenta Verónica Magario por ‘incitar’ a la violencia, tras filtrarse un audio a través de las redes sociales -que se viralizó- en el que supuestamente el peronismo convocaba a protestar contra Macri.



En el audio, una mujer parece dirigirse a un grupo de personas, a las que les dice ‘esto es para transmitir a los presidentes de agrupaciones‘. ‘Les informo, por el tema de mañana, que vienen Macri y la Vidal: él bajaría en la 96, y el recorrido sería hasta Da Vinci, levanta a la Vidal en Pedro Russo, y eso termina en ese sector, en ese sector se encargarán los compañeros de las localidades del fondo‘.



‘A nosotros como (La) Tablada, tenemos que estar junto con las localidades de Ciudad Evita y (Aldo) Bonzi, en la rotonda de San Justo alrededor de las 8.30, las cabezas visibles no, mandar compañeros con carteles y cartulinas hechos caseramente como si fueran vecinos con distintas consignas: ’Macri = Hambre’, ’Mi Bus era más largo’; todo lo que quieran ponerle en contra de este hombre‘, se escucha en el audio.