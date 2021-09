La candidata a diputada nacional de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó este lunes en TN los festejos desatados en el búnker del Frente de Todos por Victoria Tolosa Paz y otros postulantes tras el cierre de las PASO 2021 y se preguntó “¿qué festejan? ¿Qué hay para celebrar?”

“Yo no veo fiesta en las calles de la Ciudad. Por eso nosotros hicimos un discurso y particularmente una presencia austera, respetuosa, porque sabemos que al otro lado hay cientos de miles de familias con dolor”, afirmó la exgobernadora bonaerense.

Y añadió: “Porque sabemos que hay gente que ha perdido su comercio después de 30/40 años. Porque sabemos que hay pymes que cerraron y no se van a volver abrir. Porque conocemos esa pérdida y ese dolor es que sabemos que no hay nada que celebrar y también sabemos que lo que paso anoche tiene un solo dueño y son los argentinos”.

“Este no es un triunfo de un nombre y un apellido ni siquiera de un partido político. Es de los argentinos y sobre todo de los argentinos más vulnerables de este país que no se sometieron”, indicó.

Vidal dijo que tras el contundente triunfo de la oposición en las PASO 2021, “el Gobierno tiene una responsabilidad que no puede eludir”. Y apuntó: “Fue elegido por los argentinos hace 4 años para gobernar y para resolver sus problemas. Nada puede estar en segundo lugar o en primer lugar antes que eso, nada. Y la responsabilidad es de todos. Es del Presidente, es de la Vicepresidenta, es del jefe del bloque oficialista, es el presidente de la Cámara de Diputados. Es de todos porque todos son parte de este gobierno”.

En ese sentido, pidió “que no se busquen echar culpas ni eludir responsabilidades” tras la dura derrota sufrida por el gobierno en las urnas.

“Además sería una falta de respeto a los argentinos que están sufriendo, a esta sociedad que está tan lastimada, que está sin trabajo, que ha perdido 113.000 argentinos por covid que no pudo despedir, que fue a las urnas con bronca, con tristeza, con dolor”, indicó.

Y prosiguió: “Más allá de que lo que pasó anoche fue muy esperanzador y siento que dimos un primer paso como argentinos, no como fuerza política. Y decidimos no someternos. Más allá de eso no hay nada que celebrar en Argentina y no hay tiempo que perder echándose culpas. Hay que dar respuestas concretas a todos esos bastas y a todos esos ´no´ que anoche los argentinos dieron en las urnas”.