Presentes. Amigos de Santiago Maldonado se trasladaron a la sede del juzgado de Esquel, en la provincia de Chubut, tras la aparición de un cadáver encontrado el martes en el río.

El presidente Mauricio Macri "sigue con preocupación" el caso de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto, por lo que ordenó "poner todo a disposición de la Justicia para que se pueda esclarecer lo antes posible", afirmó ayer el ministro de Justicia, German Garavano, tras reunirse con el jefe de Estado en la Casa de Gobierno.



"El Presidente ha seguido todo esto con preocupación y nos ha dado la orden de poner todo a disposición de la Justicia para que se pueda esclarecer lo antes posible", dijo Garavano a la agencia oficial de noticias Télam.



"Desde el momento en que se supo del hallazgo del cuerpo, el Presidente ha seguido la situación con mucho detenimiento y, junto a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich lo hemos mantenido informado al instante", explicó Garavano. Tras la reunión con el primer mandatario, Garavano pidió "bajar la ansiedad" y "no generar apresuramiento" con el resultado de las pericias que determinarán la identidad del cadáver y las causas de su muerte. Remarcó que "están dadas las máximas garantías" para "que se sepa realmente lo que pasó".



"Es una situación difícil. Tenemos que ser muy prudentes. La familia está pasando un momento muy difícil. Uno no se puede imaginar pasar un momento así; entonces, hay que ser muy respetuosos, que fue ayer (por el miércoles pasado) también lo que pidió el mismo Sergio Maldonado", agregó Garavano.



El ministro de Justicia indicó luego a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que el Gobierno "acompaña el dolor, el difícil momento que está pasando la familia de Santiago Maldonado", y que está atento "a los avances que genere la Justicia".



Destacó además los contactos telefónicos que mantuvo con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, así como con la abogada de la familia, Verónica Heredia, e insistió en que se ha acompañado a "las querellas en las cosas que han necesitado".



"El Gobierno respeta a la Justicia. El Gobierno quiere que se sepa la verdad y, en esta línea, la Justicia es la que tiene que dar esas respuestas y nosotros poner a disposición todos los medios con los que contamos", puntualizó Garavano.



Al romper el silencio de la Casa Rosada, Garavano, aseguró por la mañana que "el Gobierno y es algo por el que hasta nos han tildado de naif- no hace ningún manejo del caso, respeta a la Justicia, quiere que se sepa la verdad de lo que pasó".



Más tarde, Macri encabezó una segunda reunión con Garavano y el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, la que se mantuvo en estricto hermetismo y sólo se confirmó que ambos funcionarios fueron citados para, nuevamente, avanzar sobre las novedades el caso Maldonado y las alternativas de la aparición del cuerpo.



El ministro de Justicia se convirtió así en el primer vocero del caso, ante las duras críticas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por parte de familiares de Maldonado y de organismos defensores de los derechos humanos que pidieron su renuncia por la defensa que hizo la funcionaria de la Gendarmería nacional, desde un primer momento, a pesar de estar varios efectivos investigados en el caso. "Yo lo he mantenido (a Macri) informado al instante, junto al doctor (secretario de Derechos Humanos, Claudio) Avruj", dijo Garavano.





Un perito denuncia roturas



El ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones y perito Ariel Garbarz denunció que violentaron la puerta de acceso a la estación radio base que corresponde a la antena que captaba los celulares cercanos a la zona donde desapareció Santiago Maldonado, y advirtió que el hecho se produjo "con la intención de destruir pruebas".



Garbarz denunció que "rompieron el candado de la puerta de la estación radio base que corresponde a la antena" que captaba los teléfonos ubicados en el sector donde desapareció el joven el 1 de agosto.



En ese sentido, sostuvo que el hecho fue perpetrado "probablemente con la intención de destruir las pruebas que están ahí contenidas con los datos técnicos de los celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado, es decir de los responsables de su desaparición". El ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones afirmó que busca aportar, a partir de una orden judicial, cuáles son los números de celulares que estaban en la zona donde se encontraba Maldonado y quiénes son sus titulares.



"Deben pertenecer a los responsables de la desaparición porque seguramente uno de ellos fue el que atendió el celular, no lo atendió Santiago Maldonado", destacó el especialista en alusión a la llamada que dijo haber realizado Ariel Garzi, amigo del joven, un día después de su desaparición, en la que escuchó sonidos como de una habitación vacía, con ecos, y pasos. Garbarz recordó que fue convocado por la fiscal federal que investiga la "desaparición forzada" de Maldonado, Silvina Avila, como perito para pericias sobre antenas y teléfonos, pero aclaró que "repentinamente cambió de opinión, me cortó la comunicación y decidió no contar con mi colaboración".