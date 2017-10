Si bien algunos de los diputados nacionales por San Juan entienden que la decisión de la Justicia de ordenar la detención y pedir el desafuero de Julio De Vido está enmarcada en la campaña electoral, todos dijeron que están a favor de aprobar la destitución del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo cuando la misma sea tratada en el recinto.





Frente al planteo judicial, los seis legisladores compartieron la misma sintonía y coincidieron en que el desafuero es lo que corresponde y que no se puede ir en contra de tal decisión, algo que no había ocurrido anteriormente. En el caso de los oficialistas locales, respondieron a instrucciones del gobernador Sergio Uñac, según aclararon varias fuentes calificadas. Es más, el propio mandatario, en declaraciones a DIARIO DE CUYO, sostuvo que "ni ahora ni nunca, nos hemos opuesto a lo que indique la Justicia. No lo hemos hecho antes y tampoco lo vamos a hacer ahora". Además, recordó que esa postura es la que sostuvieron en la discusión pasada, cuando el desafuero fue rechazado por mayoría en la Cámara baja porque no hubo una solicitud de la Justicia sino que se trató de un proyecto que presentó un legislador de Cambiemos. En ese momento, los diputados sanjuaninos que responden al oficialismo local votaron en contra de la destitución del exfuncionario, ya que, según se dijo, no se usó un artículo del reglamento interno de la Cámara de Diputados para la suspensión del legislador ni hubo un pedido formal del Poder Judicial. "Cuando la Justicia lo solicite, los diputados no se van a poder negar", había manifestado el Gobernador.





La opinión de que la orden de detención y el pedido de desafuero es fruto de la campaña electoral fue sustentada por los legisladores justicialistas y de la socia bloquista Graciela Caselles. Esta última indicó que le llama la atención que la resolución de la Sala II de la Cámara Federal se produzca cinco días antes de los comicios. Esa misma postura fue manifestada por la expresidente de la Nación y candidata a senadora, Cristina Fernández de Kirchner, minutos después de que se conociera el requerimiento de la Justicia (Ver página 10). En la misma sintonía se expresó el presidente del partido justicialista a nivel nacional, José Luis Gioja. El legislador sostuvo que "no puede haber tanta precisión entre las acciones de campaña del PRO y estas cosas" (ver declaraciones).





Quien estuvo en contra de esa posición y quien más celebró el accionar judicial fue el macrista Eduardo Cáceres. El líder del PRO local explicó que de haber sido una movida política, la orden judicial debió ocurrir con anterioridad y no sólo contra Julio De Vido sino hacia varios exfuncionarios de la administración anterior.





Por su parte, la moyanista Florencia Peñaloza opinó que "hablaría bien de la Justicia que la decisión que ha tomado no esté ligada a una cuestión política".

La palabra de los protagonistas

JOSÉ LUIS GIOJA - Frente para la Victoria - PJ

"Creo que es una cuestión de campaña, pero fuera de eso, siempre hemos escuchado a la Justicia. Lo que sucede es que antes no se había hecho el pedido, como ahora. Cuando la Justicia ha solicitado un desafuero, siempre hemos votado en consecuencia".

EDUARDO CÁCERES - Cambiemos - Pro

"La Justicia, a paso lento, viene a responder a una inquietud de la sociedad, porque todos queremos saber qué es lo que tiene De Vido para aportar y esclarecer. No creo que hoy en todo el país haya un dirigente político que quiera defender al exministro de Planificación kirchnerista".

GRACIELA CASELLES - Bloquismo

"Acataremos lo que diga la Justicia, pero llama la atención que sea a días de una elección nacional y después de tanta demora. Cada poder del Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. No es que a veces sí y otras no. Todos reclamamos que los poderes cumplan con su función".

ALBERTO TOVARES - Frente para la Victoria - PJ

"Como lo dijimos anteriormente, vamos a responder a lo que pida la Justicia. Con ese poder del Estado no se puede jugar, más si hay una orden expedida sobre el tema por una Cámara Federal y un magistrado. Es probable que la semana próxima se trate en el recinto".

FLORENCIA PEÑALOZA - Cultura, Educación y Trabajo

"Por supuesto que vamos a votar a favor del desafuero de De Vido. Es esencial que la Justicia pueda investigar si hubo o no un delito. Ojalá que esto no sea una cuestión política y que en Argentina empecemos a ver presos a los políticos y empresarios que hicieron las cosas mal".

DANIELA CASTRO - Frente para la Victoria - PJ

"Ahora hay un pedido judicial, el cual vamos a acompañar. El mismo está fundado y todos queremos el esclarecimiento de los hechos. En los climas de tensión política, como el de ahora, todo puede interpretarse de cualquier manera, pero la realidad es que hay una orden de la Justicia".

Repercusiones

CRISTINA FERNÁNDEZ - Candidata a senadora

"En el Día de la Lealtad, (los tribunales de) Comodoro Py trabajan a destajo. Ayer hicimos el acto central de campaña en Racing en vísperas de los comicios y ahora Cambiemos hace el acto central de campaña, que es esto".

ELISA CARRIÓ - Diputada-Coalición Cívica

"La Cámara acaba de ordenar la detención de (el exfuncionario kirchnerista) Julio De Vido. Ah, ah... ¡Qué caviar, qué champagne! Piensen, en 2004 dije: "De Vido es el cajero, está en el centro del sistema". Y me miraban".

GRACIELA OCAÑA - Candidata a diputada

"Es importante elegir entre diputados que votemos por el desafuero de De Vido y los que siguen amparando la impunidad, como Carlos Menem. Les pedimos que nos acompañen el domingo", afirmó la postulante de Cambiemos.

NÉSTOR PITROLA - Candidato a senador

"Votaremos el desafuero ante un pedido del juez, como lo hicimos cuando presentamos el proyecto del 22/6/16 ante un pedido de allanamiento del juez Luis Rodríguez contra el diputado", dijo el postulante de la Izquierda.