El expresidente Mauricio Macri contestó este jueves los dichos de Estela de Carlotto, que ayer había pedido su detención.

“Me da mucha pena que no pueda salir del rencor y del odio”, aseguró. Y comparó la situación que vivió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo durante la dictadura con su secuestro, en 1991.

“Yo supe perdonar. Supe decir que mi vida no va a estar marcada por el resentimiento y el odio a lo que me pasó. Ese fue mi quiebre mental. Ese episodio, que me llevó a ver la muerte de tan cerca, me llevó a decir que tenía que hacer algo distinto en mi vida. Ella no ha podido”, completó en un reportaje radial.

Ayer, en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia por el 45° aniversario del golpe de Estado de 1976, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto cargó con dureza contra Mauricio Macri, en su opinión, el ex presidente “propuso olvidar” los reclamos del movimiento de derechos humanos durante su mandato y aseguró que “tiene que estar preso”.

Carlotto señaló que sobre el ex mandatario que “está demostrado que es un delincuente” y que “tiene que estar preso, lo antes posible” al subrayar un profundo rechazo a su gestión en el gobierno de Cambiemos y su reciente reaparición por su libro, donde prometió que el período de Alberto Fernández será el “último gobierno populista de la historia” y convocó a “terminar con las mafias”.

En declaraciones radiales, la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo interpretó que el objetivo de la dirigencia que representa Macri no es ya “hacer un golpe cívico-militar, sino un trabajo sucio contra la sociedad, contra lo que ellos consideran que no sirve, porque son elitistas”. En esa línea, advirtió que el lawfare -la denominación que utiliza el kirchnerismo y sectores académicos al identificar las causas judiciales contra dirigentes políticos- es “otra forma de golpe de Estado”.

De acuerdo a la visión de Macri, las declaraciones de Carlotto marcan “el cinismo absoluto de esta gente”. “Ellos hablan de lawfare cuando jamás invertí un minuto de mi tiempo en las causas. Creo de verdad en la justicia independiente. Cuando fue Panamá Papers, fui el primero en presentarme. Y salvo Vialidad, todas las causas venían de antes de que yo asumiera como Presidente”, continuó.

“Yo tengo más de 200 denuncias en contra y no son de competidores que perdieron una licitación. Son de ellos. Las inventan con Tahilade a la cabeza y le meten presión a los jueces con inventos como la mesa judicial”, completó.