Tras la reunión de una hora con representantes de 30 cámaras sectoriales, que se acercaron esta tarde hasta el Quincho de la Quinta Olivos para escuchar de boca del propio presidente Mauricio Macri y los ministros de Producción Dante Sica y de Relaciones Exteriores Jorge Faurie los principales lineamientos del tratado alcanzado con la Unión Europea, el Gobierno reunirá este jueves a sus legisladores para repasar el acuerdo de cara al inicio formal de la campaña, atravesada en gran medida por la polarización entre los programas económicos del oficialismo y del kirchnerismo.

La reunión de esté miércoles, que desde antes de las 14.30 colapsó el ingreso vehicular de la quinta presidencial de la calle Villate, había sido pedida por Mauricio Macri tras su regreso de Osaka, adónde viajó para participar de la cumbre del G20 en la que celebró el tratado alcanzado con Europa.

En su presentación ante las cámaras empresariales -dejó los detalles para Sica y Faurie y otros colaboradores ministeriales-, el jefe de Estado hizo un breve repaso de la importancia del acuerdo, e incluso hizo mención a la situación político social de Francia por los reclamos de los sectores agropecuarios, según confiaron a Infobae participantes de la reunión.

Es que, en la previa, había una creciente inquietud empresarial por los posibles coletazos locales del tratado estratégico. No fue casual que junto a Sica y a Faurie se sentara en la conferencia de prensa posterior Luis Fernando Peláez Gamboa, de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), uno de los sectores en alerta.

"El acuerdo con la Unión Europea es una oportunidad. Tiene una serie de riesgos en los cuales hay que trabajar desde una parte gubernamental pero hay una parte muy fuerte que tenemos que hacer desde el sector privado. Tenemos que seguir trabajando fuerte con la cadena de autopartistas", explicó, cauto, Peláez Gamboa.





Sin embargo, para el ministro de Producción y Trabajo Sica "no ha habido sector que haya planteado disidencias". "Obviamente plantean preocupaciones", abundó.

Ni Sica ni Faurie, sin embargo, dieron grandes precisiones a los empresarios. Aún es muy temprano para eso. Solo aclararon que "los beneficios desde el punto de vista del comercio" se verían "a partir del 2021". Sí hablaron de incentivos y fondos de la UE para pymes del Mercosur con tasas "muy amigables".

"Poder tener esos fondos para volvernos competitivos es fundamental", remarcó Gerardo Díaz Beltrán, de CAME, sobre la calle Villate.

La preocupación empresaria tras la celebración del acuerdo había sido expresada un par de días después de la fumata blanca en Bruselas por Gustavo Grobocopatel, uno de los más importantes empresarios del rubro agroindustrial. "Sectores van a desaparecer", subrayó primero. Después dijo que se refería a "empresas", tras la respuesta de Miguel Ángel Pichetto, que lo acusó de hablar "tonterías" en un ciclo organizado por la Cámara de Empresas de los Estados Unidos.

Grobocopatel es un empresario de sólidos vínculos con la Casa Rosada. Su hijo, de hecho, es uno de los colaboradores de mayor confianza del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Tras hablar con los empresarios, Macri fue hasta a Retiro a cerrar el encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). En ese contexto, el presidente rescató el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pidió a los empresarios que sean "líderes del cambio" y cargó contra la administración de Cristina Kirchner.

"El mundo ha cambiado mucho desde que nos desviamos. Estábamos terceros en la lista de los países más aislados del mundo, después de Nigeria y Sudán. Y ahora empezamos a abrirnos, y a demostrar que es mentira vivir con lo nuestro. Los brasileños, por más que son proteccionistas como hemos sido nosotros, entrenarlo a (Guillermo) Moreno (secretario de Comercio de Cristina Kirchner) les resultaba muy difícil", aseguró Macri.

Y remató: "vamos a tener, por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un mercado de 800 millones de personas". "Cuando competimos somos mejores", aseveró el jefe de Estado.

Macri con legisladores

El encuentro está pautado para este jueves en la sede de Cancillería, en el Palacio San Martín. Fueron convocados todos los senadores y diputados del bloque oficial, que evacuarán con Sica y Faurie las dudas suscitadas tras la celebración del acuerdo a fines de la semana pasada en Bruselas. Antes, Macri encabezará el gabinete ampliado en el CCK ante un millar de funcionarios y asesores.

"A partir de ahora va a ir capítulo por capítulo siendo conocido por los sectores. Va a seguir en mesas sectoriales y en el Parlamento", explicó el canciller en conferencia de prensa tras la reunión en la quinta presidencial, que convocó a unos 60 representantes de cámaras empresariales.

No está prevista, por ahora, ninguna reunión con referentes de la oposición, aunque la idea es pasar por el Congreso, según explicó Faurie en declaraciones radiales. Desde su anuncio, el acuerdo tuvo fuertes críticas por parte de la oposición, en particular por el kirchnerismo. Fernando Espinoza, por ejemplo, diputado del bloque K, aseguró que el pacto "no va a pasar" por el Parlamento.

Lo que sí está previsto para la semana próxima es un encuentro con los ministros de Producción de todas las provincias. Así lo confirmaron fuentes oficiales. Y habrá convocatorias a mesas sectoriales para afinar las explicaciones de un acuerdo que aún debe ser traducido a 20 idiomas, ser aprobado por 28 países de Europa, su parlamento regional y los 4 países del Mercosur.