La primera. Macri (derecha) con Pichetto, ayer en la primera cumbre de Juntos por el Cambio desde la conformación de la fórmula con el senador justicialista.

El presidente Mauricio Macri calificó al acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) como "un puente hacia el futuro". El mandatario, que busca la reelección, vaticinó que "se vienen 20 años de crecimiento sostenido para Argentina" si continúan las políticas de integración e intercambios comerciales que impulsa el Gobierno nacional.



Además, en una cumbre partidaria en la ciudad de Buenos Aires, Macri afirmó ayer que está "listo para gobernar cuatro años más". Al exponer en el encuentro nacional de Juntos por el Cambio en el complejo Parque Norte, dijo que "hace cuatro años recibimos un país devastado, pero hoy estamos listos para gobernar por otros cuatro años más". Al exponer ante sus adherentes, destacó que durante su período al frente del Ejecutivo desde 2015 "Argentina logró romper el aislamiento internacional" en el que se encontraba.



"Estamos en el camino correcto. Tenemos que seguir integrándonos con el mundo y buscando más acuerdos comerciales. Fuimos junto con Nigeria y Sudán uno de los países más aislados del mundo, pero eso cambió. Elegimos una apertura inteligente y si seguimos por este camino vamos a conseguir 20 años de crecimiento sostenido", señaló Macri durante una entrevista con Radio LU 18 de General Roca, en Río Negro.



En ese contexto remarcó que "los países que más crecieron en los últimos años fueron los que más intercambiaron. Cuando llegamos al gobierno recompusimos nuestras relaciones con los países del Mercosur y esto nos permitió estar unidos para negociar este acuerdo con la Unión Europea que es un puente hacia el futuro. Es una hoja de ruta que nos permitirá generar empleo y desarrollo. Estamos ahora en condiciones de acceder a un mercado de 500 millones de consumidores".



No obstante, Macri admitió que existen "asimetrías" entre los dos bloques y que hay sectores de la industria como el textil que no son tan competitivos, pero "tendrán entre 10 y 15 años para ponerse en línea". "Vamos trabajar en otros acuerdos comerciales con Suiza, Canadá y Corea del Sur y esperamos llegar este año a entendimientos para poder seguir ampliando mercados", apuntó.



Macri ponderó por ese medio de comunicación la baja de las retenciones para las economías regionales que ayer anunció el Poder Ejecutivo, y que beneficia a los productores de peras, manzanas, cerezas y otras frutas que se cultivan en el Alto Valle del Río Negro, provincia a la que representa en el Senado nacional el candidato a la vicepresidencia, Miguel Pichetto, que acompaña a Macri en la fórmula.



Al cerrar ayer por la tarde el encuentro oficialista en Parque Norte, Macri pidió a "los argentinos que ya están convencidos que salgan a transmitir esta convicción a los que dudan. La alternativa sería perder tres generaciones antes de volver a encontrar el camino. Estamos más cerca que nunca de crecer 20 años consecutivos que nos saquen de frustraciones de tantos años". En esa línea, destacó: "Depende de nosotros, transmitamos que lo que hicimos es el esfuerzo correcto. Es mentira que sin trabajar, esperando, las cosas se resolvían, así no es la vida, y uno no llega a ser feliz. Si uno no siente que es protagonista de algo, se frustra". Télam

Para Pichetto, es una "elección bisagra"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, consideró ayer "un orgullo y un compromiso" haber sido designado compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri y advirtió que en las elecciones se deberá optar por "una propuesta democrática para grandes transformaciones" o "una Argentina autoritaria y cerrada que no comercializa con el mundo".



"Esta fuerza política es el presente y el futuro de la Argentina. Estar al lado de él es un orgullo y compromiso y espero estar a la altura de la circunstancia para actuar con tu gobierno y con la Argentina", expresó el senador dirigiéndose al Presidente que lo escuchaba en el escenario de Parque Norte, donde se desarrolló el encuentro de Juntos por el Cambio con todos los candidatos nacionales.



Pichetto, quien se declaró "un hombre leal" a Macri, remarcó que se trata de "una elección bisagra en el país" ya que "se van a definir los próximos años. Está en juego una visión de Argentina en el mundo".



Consideró que lo que se define en esta elección "es una propuesta democrática para grandes transformaciones que el país necesita o la vuelta de acciones de perfil autoritario".

Impulso de Durán Barba

El consultor oficialista Jaime Durán Barba fue de los primeros en exponer en el congreso partidario. En ese contexto, ante cientos de candidatos de Juntos por el Cambio de todo el país, a la espera del cierre de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, el ecuatoriano aseguró que "no es imposible que en la primera vuelta se resuelva la elección".



"Las últimas mediciones nos dicen que (la polarización) está más fuerte todavía. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Las PASO son extremadamente importantes, y no es imposible que en la primera vuelta se resuelva la elección. Alrededor de un 80% de argentinos ya optó por Cristina (Fernández de Kirchner) o por Mauricio (Macri)", resaltó Duran Barba. "Macri y Pichetto son los mejores candidatos para este momento", se entusiasmó.