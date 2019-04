Desamparo. Manzanares declaró que se sintió "abandonado, ninguneado y desprotegido" por los Kirchner y la familia de Daniel Muñoz.



A casi dos años de su detención en la causa Los Sauces, el histórico excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, rompió el silencio, y relató cómo era el supuesto traslado con los bolsos de dinero y reveló que Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, al hablar de las coimas en la obra pública las consideraba como "una comisión a la Patria por hacer las cosas bien".

Por primera vez en televisión a casi un mes de ser aceptado como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, Manzanares dio un extenso reportaje a América TV en el que calculó que Muñoz había manipulado bolsos por U$S 96 millones por año entre 2003 y 2015, y relató que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no podía desconocer las operatorias.

Lo más llamativo de la confesión de Manzanares fue un diálogo que el excontador aseguró haber tenido con el fallecido Muñoz, donde le preguntó: "¿Para qué robar tanto si ya tenés el bronce por conducir los destinos de la Patria?". Según Manzanares, la respuesta que recibió fue: "No, no. Acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la Patria por hacer las cosas bien. Una comisión que se le cobraba al pueblo por hacer bien las cosas, por eliminar la deuda externa".

Detalló que Muñoz le había dicho que "era la comisión por las cosas que hacía" y que cada vez que llegaba a Buenos Aires proveniente del sur traía valijas y "se sentaba en el auto, llamaba por teléfono y avisaba que terminaba la tarea". El llamado, según señaló, "sería al "mandante"" pero "nunca escuché que lo nombrara o que dijera alguna palabra que me significara que estaba hablando con quien yo pienso que estaba hablando". Pero Manzanares admitió que Muñoz actuaba por "el mandato de Néstor".

Antes, contó que se transformó en arrepentido porque se sintió "abandonado, ninguneado y desprotegido" por "la familia Kirchner como por la familia Muñoz".

Según Manzanares, el dinero que recolectaba Muñoz llegaba a Río Gallegos en el Tango 01 y en un avión privado. En total, el excontador de la familia Kirchner habló de U$S 96 millones al año entre 2003 y 2015, lo que arroja una cifra millonaria: más de U$S 1.100 millones. "Algunos hablaron de un PBI, no me parece razonable, pero las cifras pueden ser realmente escandalosas, no le encuentro una lógica", agregó Manzanares.

Luego, el arrepentido contó que meses después de haber sido detenido en su vivienda de Santa Cruz en julio de 2017 le pidió ayuda a Cristina Kirchner a través de un allegado que le acercó a la exmandataria una "lista de gastos", pero que le sorprendió la respuesta: "La doctora dijo que ella era una mujer jubilada, embargada y vieja, me dijo que me bancara mi suegro", reveló Manzanares.

Además, reveló que decidió declarar como arrepentido porque uno de sus hijos de 16 años le pidió que diga lo que sabe para que lo dejen en libertad.

Para el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri (UCR-Mendoza), las afirmaciones de Víctor Manzanares, referidas al cobro de coimas "confirman que hubo un plan sistemático de saqueo a partir de la obra pública".

En este sentido dijo que el "gran desafío es que la Justicia condene a todos los responsables y recupere los bienes de la corrupción".



> Para la jefa de la OA "es indignante"



La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, consideró ayer como "indignante" lo revelado por el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien relató que alguna vez intentó cuestionar las supuestas coimas recibidas por el gobierno anterior y le respondieron que era "la comisión que cobra la Patria por hacer las cosas bien".

Alonso se manifestó indignada durante un diálogo con Télam en el que analizó las declaraciones formuladas por Manzanares en una entrevista con el programa La Cornisa, del canal América.

Al analizar los dichos de Manzanares, Alonso manifestó que "es indignante escuchar al contador de los Kirchner decir que el secretario privado de Néstor Kirchner definía las coimas como el aporte patriótico, o la comisión que se cobraba a la Patria por hacer todo lo que Néstor Kirchner estaba haciendo".

"Me parece que el caso de los cuadernos y la revelación obscena de la corrupción kirchnerista y su cleptocracia muestra que no es un tema menor la corrupción", agregó la funcionaria, una de las responsables del Plan Anticorrupción que el Gobierno lanzó este mes.