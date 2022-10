El líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, participó de un acto del partido español Vox, junto a referentes de la derecha europea, y dio un discurso en el que habló sobre sus ideas económicas y, también, cuestionó a la “ideología de género, los pueblos originarios, la ecología y el lenguaje inclusivo” por considerar que “destruyen los valores de la sociedad”.

El dirigente libertario fue invitado por Santiago Abascal, presidente de Vox, principal referente de la derecha conservadora y nacionalista de España. Fue un festival que intercaló discursos políticos con música, coreografías artísticas y semblanzas históricas que reivindicaron el nacionalismo español. Pese a que se había anunciado que también estaría la futura Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, la dirigente no estuvo presente en el acto.

El economista fue el tercer orador de la jornada y el único expositor de América Latina en el evento. Fue acompañado por su hermana, Karina Milei, la persona de mayor confianza, que le organiza la agenda y forma parte de la mesa chica del libertario. Además estuvo invitada la diputada nacional libertaria y presidenta del Partido Demócrata bonaerense, Victoria Villarruel. La abogada también fue invitada y saludada por Abascal durante el acto.

La intervención de Milei duró cerca de 15 minutos y se explayó centralmente sobre su agenda económica, aunque no descuidó aspectos socioculturales, en sintonía con el discurso de Vox. “Viva España, viva Vox, viva Santiago Abascal”, azuzó al público el economista una vez arriba del estrado.

“Mi charla de hoy va a ser sobre la batalla cultural y sobre la economía”, anticipó Milei al principio de su discurso. El libertario subió al escenario con el look rockero que lo caracteriza en actos masivos. Desde el público lo escuchaban cerca de 10 mil españoles, portugueses y militantes de partidos de derecha de otras latitudes del Viejo Continente.

La ausencia de la palabra “casta” y las críticas al “socialismo”

Hubo algo llamativo en el discurso de Milei. No usó la palabra “casta” ni una sola vez. Es el léxico de cabecera en su discurso, que se convirtió en un clásico del “folklore libertario”. De hecho, es el concepto central de sus actos y de los cánticos militantes que corean en sus apariciones públicas.

En España, la palabra “casta” como connotación negativa y crítica de la política tradicional fue introducida en la discusión pública por Podemos, el partido de ultraizquierda que lidera Pablo Iglesias. Es decir, para los seguidores de Vox, el concepto “casta” está asociado con el discurso de la izquierda española. Milei lo sabe y evitó usar la palabra.

Como reemplazo, el libertario apeló en varias ocasiones a los “zurdos” y el “zurderío”. Esa metáfora generó cierta confusión en el público europeo, porque no tienen incorporada esa palabra como sinónimo de izquierda o socialismo. Luego, Abascal lo aclaró durante su discurso, mientras elogiaba a Milei.

“No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío que la vamos a ganar, esto no es para tibios, somos superiores moralmente”, enfatizó Milei. En otro tramo, el dirigente se refirió a la caída del Muro de Berlín, luego de la Guerra Fría, para cuestionar al socialismo: “En 1789 se cayó el muro de la vergüenza y aplastó a los zurdos. Y sin embargo, siguen contaminando a nuestra sociedad”, sostuvo el diputado.

En otro tramo, Milei destinó una parte de su alocución a aspectos socioculturales, que son el corazón de las ideas de Vox. “Decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo”, azuzó el economista.

En ese eje, también sostuvo que “la ideología de género, los pueblos originarios, la agenda ecologista y el lenguaje inclusivo destruyen los valores de la sociedad”.

Luego enfocó su disertación en la economía. “Los países que son más libres tienen un PBI per cápita que es ocho veces más grandes que el de los países reprimidos. Cuando uno les muestra un dato, los van a acusar de violentos o de discurso de odio”, señaló el líder de La Libertad Avanza.

Maslatón, presente en el acto de Vox

Alguien que no se perdió el acto fue Carlos Maslatón, el dirigente liberal y militante de La Libertad Avanza que en mayo estalló contra Milei y su equipo de campaña por diferencias en el armado electoral. El abogado hace más de seis meses que no tiene diálogo con el economista libertario.

Sin embargo, se encontraba en Europa desde hace una semana y cuando supo que Milei estaría en el acto de Vox, decidió asistir al festival. Asiduo usuario de Twitter, Maslatón relató detalles del evento en su cuenta oficial de la red social del pajarito pero, esta vez, no criticó a Milei.

Consultado por Infobae, Maslatón consideró que Milei “fue bien recibido”por los españoles y sostuvo que “fue valioso que haya estado en este acto”. En relación con la intervención del diputado nacional, el abogado bitcoinero ponderó que se trató del “típico discurso que él hace, de economía contra la izquierda y el fracaso del socialismo”.

No obstante, Maslatón sostuvo que Milei “no le dio una inclinación internacional a algunos temas y eso creo que le quitó un poco de fuerza a su presentación”. Por ejemplo, “la emisión monetaria acá no es un problema, porque España no puede emitir”, concluyó el hombre del mercado financiero.