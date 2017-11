El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, señaló ayer que, en principio, no habrá bono de fin de año para estatales ni para jubilados, como tampoco para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



El funcionario confirmó que el Gobierno otorgará a fin de año un bono a los trabajadores de la economía social, aunque todavía no se especificó cuál será el monto. Triaca dialogó con la prensa después de la reunión de Gabinete nacional en la Casa Rosada, y allí confirmó que los trabajadores de la economía social "recibirán un bono".



La economía social comprende a cartoneros y recicladores, horticultores familiares, pescadores artesanales, textiles independientes y en cooperativas, motoqueros, manteros y ladrilleros, entre otros.



En principio, esta vez el ingreso extra no comprenderá a estatales ni a jubilados, como tampoco a beneficiarios de la AUH, porque fueron alcanzados por aumentos que ya incluyeron en su cálculo el índice inflacionario actualizado, según señaló el funcionario. "No estaba planteado, porque hemos firmado (con los estatales) una paritaria en la que se reconoce la inflación", dijo ayer Triaca.



En cuanto a las pensiones, jubilaciones y AUH, recibieron el último aumento en septiembre, que fue del 13,32%. El incremento en ese caso se define dos veces al año, según lo estipulado en la Ley de Movilidad Jubilatoria, que se aplica automáticamente dos veces al año.



"No es una discusión que corresponde para este año; el año pasado era una discusión distinta donde no utilizábamos un mecanismo de negociación paritaria en la que se planteaba la cláusula gatillo", amplió Triaca. "Este año, como planteamos la cláusula gatillo, tenemos la certeza de que se va a adecuar a la inflación la retribución correspondiente", siguió. Hace días se había mencionado la posibilidad de un plus de 2.200 pesos para las organizaciones sociales: un pago por única vez para beneficiar a cerca de 400 mil trabajadores de la denominada "economía popular", que forman parte de Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. En total, la cifra ascendería a unos 900 millones de pesos que ya estarían contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Télam