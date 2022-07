En un contexto de volatilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció ayer un régimen especial para que el campo acelere liquidación de divisas. La entidad que conduce Miguel Pesce les permitirá realizar un depósito en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del dólar link.

Se trata de un nuevo instrumento que tiene por objetivo lograr que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja, accediendo a beneficios similares a los que actualmente reciben las industrias manufacturera, energética y del conocimiento, explicaron desde la entidad. La decisión apunta a incrementan también las exportaciones del sector.

De acuerdo al comunicado de anoche, el organismo que conduce Miguel Pesce dispuso que "se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como dólar link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos".

Además, por el 30% restante se permitirá la formación de activos externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es decir que podrán acceder al dólar a un valor similar al dólar solidario, es decir $239,75. El régimen estará vigente hasta el 31 de agosto para los productores que liquiden cosecha de soja.

"Esta decisión busca equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen distintos sectores productivos, entre ellos, la libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica a la industria manufacturera; el régimen de fomento de inversión para la exportación o el régimen para la industria del conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial", informó el organismo.

A modo de ejemplo, en una venta de $1 millón de granos de soja, podrían adquirir unos U$S 1.300 y además hacer un depósito retribuido por dólar oficial por $700.000.

Pesce dijo que esta iniciativa no se le comunicó al Fondo Monetario Internacional (FMI), porque esto no afecta al acuerdo con ese organismo. "No estamos alterando el tipo de cambio. Es equivalente a lo que se le ha dado a otros sectores", argumentó el número uno del BCRA.

Para quienes accedan al dólar mediante este instrumento que ahora les ofrece el Gobierno no se tendrá en cuenta la regla que impide comprar a aquellos que hayan comprado dólar MEP en los últimos 90 días, pero sí regirá para ellos la restricción para acceder al dólar MEP en los 90 días siguientes. En junio, el BCRA había impulsado una mejora en el "plazo fijo chacarero", un depósito especial ofrecido para personas con actividades agrícolas que ofrece un rendimiento que combina el dólar oficial y el valor de los granos. Pero como todo plazo fijo obligaba al productor a atarse a un tiempo mínimo de 60 días. El depósito conocido ayer es "a la vista", por lo que el productor puede retirar sus fondos cuando quiera.



Subió un peso

El dólar blue cerró ayer a $323 en la principales cuevas de la ciudad de Buenos Aires. El lunes pasado había cerrado a $322, lo que supuso una fuerte baja en relación a los aumentos registrados en la semana anterior. Mientras algunos analistas creen que el precio es alto, otros temen que suba a $400.

Sociedad Rural

Escepticismo de agrarios por el dólar

Las medidas para tratar de incentivar las ventas de los productores, que entre otros granos tienen sin comercializar más de 22 millones de toneladas de soja, representará una mejora de solo el 15% en la actual brecha cambiaria, según fuentes del sector. La propuesta del Gobierno pasa por ofrecer un depósito a la vista en pesos y compra de dólares solidarios.

"Antes era de $129 sin retenciones (el dólar equivalente para el agro, donde en soja hay que descontar un 33%) y ahora será de 150 pesos. Es una mejora de unos 21 pesos, un 15% en una brecha del 130%", señaló Santiago del Solar, coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Nicolás Pino, presidente de la SRA, consideró de "difícil implementación" la medida anunciada. "Lo primero que digo es que es una medida sin consenso y eso no es bueno en ningún sector de la economía. Nos da la impresión de que es otro tipo de cambio que parece de muy difícil implementación. En las próximas horas nos reuniremos con los colegas de las entidades para evaluar la situación", señaló el dirigente. Para Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el instrumento del BCRA está pensado para "alguien que especula, no es la realidad del productor".