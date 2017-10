La diputada electa de Cambiemos, Graciela Ocaña, sostuvo que es probable que la ex presidente Cristina Kirchner no pueda asumir su banca como senadora debido a los procesos judiciales que debe afrontar. "Creo que ahora, una vez que se presenten los pliegos, habrá que ver si hay impugnaciones y si la justicia hace un requerimiento como en el caso de (Julio) De Vido", dijo la legislador en diálogo con radio Continental.

En ese sentido, hizo referencia a la situación de Carlos Menem en el Senado. "Fundamentalmente no nos olvidemos de otro ex presidente que también está condenado. La justicia ha requerido al Senado el desafuero y lamentablemente el Senado por cuatro años no lo trató. Es el momento de revertir esto y que el Senado está a la altura de las circunstancias. Las instituciones no son aguantaderos", agregó.

Ocaña, que logró el 42,2%, y, con casi 3,9 millones de sufragios, es la dirigente con más cantidad de votos de todo el país, habló de la detención de De Vido. "No sólo hay que penalizar a los políticos y a los empresarios que coimean, sino también a las empresas. No creí que fuera a terminar preso; tenemos que recuperar los $ 6.900 millones robados", concluyó la diputada.

Entre otras cosas, dijo que "es muy importante avanzar en dos leyes que se han planteado: Una en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas y la otra es la ley de caducidad de activos producidos por la corrupción o el narcotráfico. Vamos a trabajar para que aquellas iniciativas avancen".

Las declaraciones de la disputada electa van en sintonía con los dichos del radical Ernesto Sanz, quien también se había manifestado en ese sentido. "Es muy probable que Cristina no pueda asumir. Si llegado el momento que el Senado tenga que discutir los pliegos, y la Justicia va avanzando como va avanzando, es muy probable que eso ocurra (no poder asumir)", dijo el ex senador en entrevista con el periodista Luis Novaresio en A24.

"Sé lo que ella es y tengo la peor impresión. Respeto a los militantes de otros partidos y a muchos kirchneristas como Jorge Taiana, pero a ella no la respeto para nada", agregó Sanz.