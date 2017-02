El Gobierno nacional oficializó ayer la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos que había anunciado en noviembre del año pasado.



La medida se adoptó a través del Decreto 117/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó que la eliminación de aranceles para la importación de componentes informáticos, beneficiará ‘a las familias y a las Pymes‘. El objetivo de la quita de aranceles es reducir el precio de los equipos en el mercado local y mejorar la competitividad, según destacaban agencias internacionales.



Cabrera prometió además que el Gobierno ‘no le va a soltar la mano a ningún trabajador‘ de las empresas eventualmente afectadas por la medida. La eliminación del arancel del 12 por ciento para la importación de componentes para fabricar computadoras comenzará a regir desde hoy, y la del 35 por ciento para el ingreso de notebooks, tablets y computadoras, entrará en vigencia el 1 de abril, y en el gobierno argumentaron que apuntan ‘a reducir el precio de los equipos informáticos en el mercado nacional, entre los más caros de la región‘.



Según la información brindada por la cartera de Producción, desde que se anunció la medida, en noviembre, los precios de esos productos bajaron un 27 por ciento y las netbooks que se utilizan para el programa Conectar Igualdad seguirán siendo de fabricación nacional. Frente a las críticas, Cabrera justificó a través de un comunicado que ‘las familias, las PYME y los emprendedores necesitan computadoras para estudiar, crecer y desarrollarse y el Estado tiene que estar presente para garantizar el acceso a la tecnología y crear más empleo, que es el objetivo central para ir hacia (el objetivo del Gobierno de) pobreza cero‘.



Asimismo, el ministro garantizó que ‘en esta transición no le vamos a soltar la mano a ningún trabajador, por eso, con el Ministerio de Trabajo, ya iniciamos el proceso para que todos sean incorporados por empresas con proyectos de crecimiento sustentables‘. ‘Los vamos a acompañar en ese camino con capacitación y herramientas concretas que benefician a los proyectos de inversión que incorporen a estos trabajadores. Estamos ayudando a crear empleos con futuro a través del Programa de Transformación Productiva‘, aseguró el ministro.

Desde el Gobierno destacan que los precios del sector bajaron un 27 por ciento.



En los considerandos del decreto, se fundamentó que la medida ‘redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local‘. ‘La posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías resulta esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país, brindando el marco adecuado para alcanzar una mayor eficiencia en el uso racional de la energía‘, expresó la norma en sus considerandos.

El decreto abarca la importación tanto de computadoras portátiles como accesorios informáticos y de telecomunicaciones que, desde hoy, quedarán exentos del pago de derecho de importación. La decisión causó malestar entre los empresarios y sindicatos del sector, que desde hace algunos meses vienen denunciando una baja pronunciada en las ventas y la pérdida de puestos de trabajo.



La medida establece la reducción de 35 a 0 por ciento del arancel para importar computadoras, notebooks y tablets, pero sólo para empresas importadoras, no para los particulares, aclararon medios digitales y agencias internacionales.



El decreto 117 se enmarca en las excepciones que tienen los países miembros del Mercosur para reducir los aranceles a diversos bienes, entre ellos los relacionados a tecnología.



La eliminación del arancel del 35%, prevista a partir de abril, incluye a las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, mientras que en el caso de partes de computadoras alcanza a complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos (servidores, partes de LEDs). DyN, Télam y Reuters