Norberto Oyarbide reveló hoy a la salida de los tribunales que le explicó a la Justicia quiénes le "apretaron el cogote" para que "sacara las causas de los Kirchner".

Oyarbide, mencionado por el chofer Oscar Centeno en los cuadernos de las coimas , admitió que conoce a Roberto Baratta y a su secretario Nelson Lazarte, pero aseguró que "las fechas [de los cuadernos] están todas equivocadas".

El exjuez declaró en indagatoria citado por el juez Claudio Bonadio. Según los exhaustivos registros que hizo Centeno en los cuadernos, Oyarbide se habría reunido dos veces en 2013 con funcionarios del Ministerio de Planificación . Centeno también registró dos encuentros con el "Dr. Oyarbide" en 2015 y dijo que se habían producido más reuniones, en las cuales se entregó y se retiró dinero.

"Me dediqué a explicar a quienes conocía y a quienes no . Dije que en algún momento vi a Baratta y a Lazarte. A Julio De Vido no lo vi en mi vida", señaló el exjuez tras brindar declaración indagatoria. "Las fechas están todas equivocadas, cuando se levante el secreto de sumario se va a saber", agregó sobre las anotaciones de los cuadernos.

Oyarbide se refirió a presuntos aprietes durante el kirchnerismo. "Expliqué el sobreseimiento a los Kirchner y todo el humor social que eso trajo", dijo, y remató: "Expliqué quiénes me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner"

Oyarbide llegó a saludarse con Bonadio, quien fuera su colega en Comodoro Py. "Me saludó al inicio de la declaración cordialmente", describió el exjuez.

Los cuadernos

El 3 de septiembre de 2013, Centeno escribió en sus cuadernos : "Lo llevo a Nelson [Lazarte, secretario de Baratta] al restaurant Sagardi para hacer la previa de un almuerzo de trabajo del Ministro De Vido, el Licenciado Baratta y el juez Oyarbide [sic]".

Tres semanas después, el 26 de septiembre, Oyarbide habría recibido nuevamente a Baratta y Lazarte, pero esta vez en su despacho de Comodoro Py. "Los llevé a Nelson y al Lic Baratta los llevé a Comodoro Py a reunirse con Oyarbide [sic]", anotó el chofer.

El 22 de junio de 2015, Centeno hizo la primera mención de una entrega de bolsos con dinero entre Oyarbide y Lazarte. Sin embargo, dijo que no fue la única vez. "A las 17:50 lo llevé a Nelson al Dr que fuimos varias veces que no están asentadas a retirar y también entregar dinero, esta vez fue a retirar papeles, la dirección es Rodríguez Peña 1978 'Dr Norberto' [sic]".

El último encuentro que involucró a Oyarbide y que registró Centeno fue el 14 de octubre de 2015: "Lo llevé a Nelson al restaurante Estilo Campo (A. Moreau de Justo 1840) donde lo esperaba el Juez Oyarbide y retiró una resolución judicial. La custodia del juez estaba en un Renault Fluence MM J099 [sic]". Hoy Oyarbide negó haber recibido dinero y habló de presuntos aprietes del exgobierno.